吳聖宇：周五起東北風漸增高溫降 熱帶擾動是否影響中秋再觀察

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，周五起東北風漸增強高溫稍降，北部、東北部、東部白天高溫有機會降到30度上下。新的熱帶擾動系統會不會影響中秋假期天氣言之過早，要持續留意。

吳聖宇指出，今起到周四天氣型態類似，太平洋高壓外圍向西延伸來到台灣附近，但風向轉變為東南到偏東風，水氣減少，午後雷雨也減少，北部、東半部山區午後雷雨機會降低，中南部山區機會較高。

白天溫度仍較炎熱，各地高溫可達31-33度，夜晚清晨雲量少因輻射冷卻作用，空曠地區低溫在21-23度左右。

吳聖宇指出，周五隨北邊有微弱鋒面向東通過黃海、東海，後方大陸高壓前緣略往南延伸，加上南邊菲律賓東方海面低壓區逐漸建立，台灣附近風向改為東北風，並且會延續到周末(23-24日)甚至下周，雖然不是正統大陸高壓直接帶來的東北季風，風向改變且風速逐漸增強下，迎風面的北部、東北部、東部有東北風帶來的雲量，出現短暫陣雨的機會提高，雨量不大，但是有可能斷斷續續下點雨。

吳聖宇指出，中南部不受東北風影響，山區午後仍有機會出現熱對流雷雨。周五到周末的東北風並沒有帶來太明顯的北方涼空氣，但是迎風面的北部、東北部、東部白天高溫仍會略為下降，有機會降到30度上下，中南部及東南部地區高溫仍有31-33度左右，夜晚清晨的低溫變化不大，仍是輻射冷卻較明顯的地方有機會出現較低的溫度。

吳聖宇指出，周末在菲律賓東方海面有低壓區逐漸建立，有機會發展出新的熱帶擾動系統，不過目前來看模式的預報仍然有相當大的變動性，現階段難以掌握，會不會有系統影響中秋假期的天氣言之過早，因為下周即將進入中秋節連假前夕，後續變化情況值得持續留意。

udn討論區