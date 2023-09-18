周五微弱鋒面掠過北部海面 吳德榮：下周恐有多個熱帶擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周五、六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率；下周有多個熱帶擾動活動的跡象，需持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；山區午後有局部陣雨或雷雨，擴及高、屏部分平地，有局部大雷雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至36度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。

最新模式模擬顯示，周五、六(22、23日)微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風；北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，高溫微降；中南部仍偏熱，天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨。下周日(24日)東半部有局部短暫雨機率，西半部多雲時晴、仍偏熱，中南部山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新各國模式模擬第8至10天(25至27日)，「西北太平洋」有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異不小，需持續觀察。 今天各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨機率；白天熱要注意防曬，日夜溫差大。本報資料照片

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