高鐵運能跟不上 新車上路還得等4年

高鐵旅運人次創新高，運能卻跟不上腳步，但高鐵今年上半年與日方簽約採購十二組新車，預計二◯二七年才能投入營運，學者評估屆時運能不足的陣痛期才有望解套，建議高鐵可以增加自由座車廂數、以票價優惠讓旅客分流方式，以維持乘車品質。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，在車輛有限前提下，量能無法一次到位，面對通勤人數增多，如何維持服務水準成考驗。他建議新列車投入前，可考慮增加自由座車廂數、調整自由座車廂設計，讓以短程通勤為主車廂有別中長程車廂，即使乘客沒位置得站位，也至少站得舒適，減少擁擠感，不妨參考台北捷運部分車廂分流設計。

陽明交通大學運輸與物流管理學系邱裕鈞表示，高鐵從串連南北生活圈，另肩負短程通勤，尤其台北往返桃園、新竹運量大；旅運行為改變，衍生自由座擁擠問題，是高鐵當前的考驗，或許新列車投入營運後，才有機會大幅改善。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，高鐵台北站月台腹地不足，尖峰時刻人流擁擠不堪，空氣也不夠通透，候車品質不理想，建議祭出票價優惠策略，將人流引至高鐵板橋站、南港站搭車，減少台北站人潮；他也建議考慮開放自由座旅客，可當場加價改坐對號座。

交通部高層表示，短程通勤需求勢必持續攀升，唯有提高供給，才能舒緩人流；但是在新列車投入營運前，以高鐵當前的車隊規模確實難辦到，然而尖峰時刻再增班，仍有必要檢討。

該人士直言，尖峰時刻短程加開班次，內部深入檢討分析後仍有能量，但是增班涉及人員調度、車輛維修排程等事宜，經營者也會計算收益得失，先測水溫，設法發揮運能最大效益，才能再考慮周間持續增班。

高鐵表示，部分假日、疏運等超尖峰時段的自由座旅客較多，高鐵藉各種疏導措施，可適度舒緩擁擠情況，也可確保對號座乘客的座位。若遇偶發自由座人潮較多時，除將加開全車自由座列車因應，各車站將引導旅客依前往目的地，分流搭乘不同停靠模式列車，並適度開放車間通道，但開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，僅在超尖峰時段實施。

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