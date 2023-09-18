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健康你我他／晚上戒看政論節目 失眠也閉眼放輕鬆

聯合報／ 文／小可（北市文山）
我的檢測結果是「暖男水豚」，其中亟需改進的是「健康」面向。圖／小可提供
我的檢測結果是「暖男水豚」，其中亟需改進的是「健康」面向。圖／小可提供

完成聯合報推出的「六種動物測退休力」測驗，我的檢測結果是「暖男水豚」，其中亟需改進的是「健康」面向。

健康議題中，目前最困擾我之處莫過於睡眠障礙。邁入高齡，身體彷彿用久了的手機，開機不久就沒電了，充電時間不長就顯示電充滿了。如今，看電視就會打瞌睡，躺上床又睡不著，或是半夜醒來睜著眼睛到天亮。

此外，今年開春至今，我的消化系統問題不斷。年初牙齒接二連三的崩裂，接著胃部悶痛、噯氣，嚴重時甚至嘔吐，導致食欲不振，體重也慢慢減輕。醫師説我太過緊張及自律神經失調。

我蒐尋相關資訊，告訴自己要輕鬆看待晚上睡不著或早醒的現象，即使失眠，依然早起而不賴床，白天適度運動，正常作息，疲累時小睡片刻補充體力，晚上戒除看政論節目的習慣；半夜醒來時，就在床上做伸展運動、練習腹式呼吸、聽聽音樂，閉上眼睛放輕鬆，平衡自律神經。此外，熟睡時我會不自覺地磨牙，睡前遵醫囑戴上咬合板入眠。

吃飯時放慢速度，每一口都咀嚼30下，讓身體有充分時間分泌消化酶；飯後散步10分鐘，幫助腸胃蠕動；少吃甜食及酸、辣、咖啡、茶等刺激性食物。

我希望能藉著養成良好的運動、飲食、睡眠習慣，慢活、樂活，增進健康，提升老後的生活品質。

伸展運動 睡眠

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