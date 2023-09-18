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進口蛋爆食安風險 醫師：5族群別生食

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫師表示，食用雞蛋時還是以全熟蛋為佳。圖為示意圖。本報資料照片
醫師表示，食用雞蛋時還是以全熟蛋為佳。圖為示意圖。本報資料照片

進口蛋流向不明，部分流入餐飲市場，國人憂心食用雞蛋安全性，已有連鎖港式餐廳分店決定停售半熟蛋、滑蛋等餐點。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，站在醫師立場，強烈建議，避免食用未煮熟的雞蛋，因生雞蛋可能存在沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等，一旦不慎感染，恐增加食物中毒風險，建議食用雞蛋時，以全熟蛋為佳。

蛋放太久 嚴重恐釀敗血症

顏宗海指出，雞蛋如果放置時間太久，就不宜食用，以免引起急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀；多數人服藥後就可康復，但長者、幼兒、懷孕婦女或糖尿病、肝硬化等免疫力較差族群，可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，嚴重時恐有生命危險。

「雞蛋容易遭微生物汙染」顏宗海指出，其中以沙門氏菌風險最高，如在賣場採購盒裝蛋，應在4個星期內食用完畢，且存放4度Ｃ的冰箱冷藏環境，但不建議放在冰箱門，以免因為溫度不夠冷、溫差較大，縮短雞蛋保存期限。

顏宗海提醒，如發現蛋殼破損、發霉，或打蛋時聞到臭味，就應丟棄不吃，另避免食用生蛋、半熟蛋，應烹調煮熟，確保安全無虞。

顏宗海說，許多民眾吃火鍋時，習慣將生雞蛋拌入沙茶醬，成為沾醬佐料，增添風味，但這種食用方式增加了微生物感染機率，提醒國中以下孩童、65歲以上長者，或肝硬化、洗腎、癌症等慢性或重大疾病患者，因免疫力低下，不可生食雞蛋，才能遠離食物中毒。

顏宗海指出，如果生食雞蛋後，出現腹痛、腹瀉、等急性腸胃炎症狀，應盡速就醫，尤其是國中以下孩童、65歲以上長者等族群，還可能引起敗血症，危及生命。

雞蛋 食物中毒 敗血症

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