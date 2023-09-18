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健康主題館／長輩黃昏症候群 曬太陽有助精神穩定

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
長輩想要降低黃昏症候群的發作頻率，首重規律及穩定的作息 。圖／123RF
長輩想要降低黃昏症候群的發作頻率，首重規律及穩定的作息 。圖／123RF

● 失智者傍晚易躁動不安，甚至產生幻覺

● 「黃昏症候群」也可能發生在白天

● 家中保持充足光線、白天要適度活動

起辰聯合治療所職能治療師林儒宜。記者惠弘裕／攝影
起辰聯合治療所職能治療師林儒宜。記者惠弘裕／攝影

白天精神奕奕的王奶奶，午睡過後醒來，整個人表情變得渙散，口中喃喃自語，問話時突然激動大聲叫罵，家屬嚇了一跳。奶奶接著躁動不安，一直在家中遊走踱步，甚至說要出門去找老伴，但爺爺已經過世幾年了。

光照有助內分泌調節

長輩一到傍晚就焦躁不安，出現跟平常反差極大的失控行為，要留意可能是「黃昏症候群」。起辰聯合治療所職能治療師林儒宜說，失智者或意識混亂的長者因為活動了一整天，午後3、4點開始注意力下降，大腦也已經疲累，無法正常運作。

引起黃昏症候群原因 圖／聯合報提供
引起黃昏症候群原因 圖／聯合報提供
黃昏症候群又稱「日落症候群（Sundowning）」，好發在傍晚，但也會出現在睡前、早上剛起床時，意識正處於一種很混亂的狀態。發生原因未明，但跟睡眠、光線有關，林儒宜表示，若長輩的晝夜節律被打亂，白天就無法分泌足夠的血清素、夜間分泌褪黑激素，會影響精神穩定。

失智者的作息，常出現白天嗜睡、晚上失眠的日夜顛倒狀況，令照顧者非常頭痛，林儒宜建議，可利用光照治療提升睡眠品質。日照有助於協調內分泌與自律神經，其原理是調節生理時鐘，若無法固定出門曬太陽，健康光照燈是不錯的選擇。

規律作息延緩大腦退化

失智者的精神行為也最讓家屬精疲力竭，初、中、晚期各有不同行為症狀，在進入中期之後，黃昏症候群的情況逐漸嚴重。林儒宜表示，應在失智症初期就建立規律的生活作息，在固定時間起床、用餐、運動、沐浴、就寢，並安排認知課程、運動適能等治療性活動，延緩大腦退化速度。規律作息可以改善自律神經功能，也有助於睡眠，睡得好自然減少身體慢性發炎。

林儒宜強調，想要降低黃昏症候群的發作頻率，首重規律及穩定的作息，避免活動量忽大忽小；再來是在黃金時間安穩入睡，不要超過11點、午睡勿超過1.5小時。

另外，要注意居家環境改造，裝上窗簾避免長輩看到黑暗、黑夜，引起恐慌及妄想。認知功能比較不好的長輩，下午4點後，盡量少安排複雜性較高的事物，例如洗澡，可能抗拒脫衣、沖洗、清潔、擦乾、穿衣等其中一個環節，情緒突然轉變生氣。

失智症 長輩 睡眠

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