高鐵好擠陣痛期 學者：新車報到有望解套

台灣高鐵旅運人次創新高，但運能未百分百跟上腳步，以致衍生自由座擁擠、外溢問題。高鐵今年上半年與日本簽約採購12組新車，預計2027年才能投入營運，學者評估，運能不充裕的陣痛期屆時才有望解套，建議先可增加自由座車廂數、以票價優惠讓旅客分流，維護乘車品質。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，在車輛有限前提下，量能無法一次到位，面對通勤人數增多，如何維持服務水準成考驗。他建議，在新列車投入前，可考慮增加自由座車廂數、調整自由座車廂設計，讓以短程通勤為主車廂有別中長程車廂，即使乘客沒位置得站位，也至少站得舒適，減少擁擠感，不妨參考台北捷運部分車廂分流設計。

陽明交通大學運輸與物流管理學系邱裕鈞表示，高鐵從串連南北生活圈，另肩負短程通勤，尤其台北往返桃園、新竹運量大；旅運行為改變，衍生自由座擁擠問題，成高鐵當前考驗，或許向日本採購新列車投入營運後，才有大幅改善機會。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，高鐵台北站月台腹地不足，尖峰時刻人流擁擠不堪，空氣也不夠通透，候車品質不理想，建議祭出票價優惠策略，將人流引至高鐵板橋站、南港站搭車，減少台北站人潮。另外，不妨考慮開放讓自由座乘客，有當場加價改乘坐對號座機會，上車後可透過告知列車長，並借助手機APP完成。

交通部官員表示，短程通勤需求勢必持續攀升，唯有提高供給，才能紓緩人流；但在新列車投入營運前，以高鐵當前車隊規模「難辦到」，不過尖峰時刻再增班，仍有必要檢討。

該人士直言，尖峰時刻短程加開班次，內部深入檢討分析仍有能量，但增班涉及人員調度、車輛維修排程等事宜，不是說增就增，尤其經營者也會計算收益得失，先測水溫，設法發揮運能最大效益，進而考慮在周間持續增班。

高鐵強調，開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，並非常態開放，僅在疏運、假日超尖峰時段才實施。

高鐵表示，新車採購是依據未來運輸需求成長的長期預估；至於當前中短期的旅客量成長，已規畫各種常態增班、短期增班等各項因應措施；例如部分超尖峰時段自由座旅客較多，藉疏導措施可適度舒緩擁擠，且對號座乘客座位均可獲確保。

另外，若遇偶發自由座人潮較多時，除將加開全車自由座列車因應，各車站將引導旅客依前往目的地，分流搭乘不同停靠模式列車，並適度開放車間通道、對號座車廂供旅客站立。各車站必要時也將啟動人潮管制，避免過多旅客進入付費區或月台。

高鐵指出，因應旅運需求成長，7月、10月規畫二階段常態增班，從每周開行車次1016班次，7月起增至1025班次、10月16日起再增至1039班次。另針對歲末人潮較多時段，也評估短期增班。 高鐵指出，因應旅運需求成長，7月、10月規畫二階段常態增班，10月16日起再增至1039班次。記者周彥妤／攝影

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