高鐵運量創新高成雙面刃 自由座客外溢挨諷「台鐵化」

台灣高鐵日均運量創通車後新高，營收亮眼超越疫前，但人流成長成「雙面刃」。尖峰時刻自由座車廂擁擠、站滿乘客，高鐵彈性調整3節至8節不等自由座車廂，並機動開放自由座旅客站對號座車廂；標榜高品質服務的高鐵，被網友諷刺為「台鐵化」，日前緊急宣布10月16日起每周再增14班次，維繫服務水準儼然成亮眼營收下的重大挑戰。

疫情趨緩後，去年6月起，高鐵除了運量穩定回流，今年1至7月平均營收更達40.7億元，營運暢旺勝於疫前。據高鐵統計，疫情前、2019年，每日平均載運量約18萬5000人次；今年截至8月，日均量破20萬人次。另外，搭乘自由座車廂的回數票或定期票，至少逐年成長一成。

走訪觀察尖峰時刻，高鐵短程通勤需求處高峰，自由座車廂滿載外，甚至站滿乘客，有的擠在走道，甚或車廂門口附近。其中，台北站因月台站體不大，雙向候車月台人流龐大，排隊人龍繞了好幾圈。

高鐵指出，部分超尖峰時段自由座旅客較多，主要發生在北部短區間，如台北-桃園、台北-新竹、板橋-桃園等，因乘車時間較短，民眾可接受無確保座位自由座。而自由座旅次較多時段，包括上下班通勤、周末及連假返鄉收假。

交通部鐵道局長楊正君指出，都市發展進程，都會區多會往外擴散，核心區為經濟商業活動的主要區域，一般住宅則往外發展，世界大型都會區皆然。

他說，台北房價高昂、建物密集，借助軌道交通運輸便捷，加上核心區外圍房價相對較便宜，以及打造串聯北北基桃生活圈的趨勢，人口往外圈流動是必然，於是高鐵從服務城際運輸為主，逐漸分擔通勤運輸功能。

楊正君分析，除了既有的高鐵、台鐵及機場捷運，另有推動中的三鶯線延伸八德、桃園捷運棕線，足見大台北地區往返桃園，其軌道運輸需求極高。

另外，台鐵台北站、桃園站及中壢站，分別囊括全台台鐵車站人流前三名，台鐵北桃往返的通勤骨幹，必會複製在高鐵台北站與桃園站路段，因此應稱為「通勤化」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高鐵沿線發展如同台北捷運放大版，加上定期票助攻讓交通成本下降，面對雙北房價高攀不起，台北往返桃園搭高鐵通勤單程僅廿分鐘，甚至比在台北市區開車移動還快，搭高鐵短程通勤已是趨勢。

文化大學土地資源學系主任李家儂說，雙北房價高，轉而選擇負擔交通運輸成本，換取相對理想的居住空間；以高鐵通勤時間來說，桃園到台北約20分鐘、新竹到台北約30分鐘，正好在台灣平均單程通勤約45分鐘內。

他說，高鐵從旅遊、出差，擴至通勤服務層次，運量提升是好事，但隨著站點周邊土地開發陸續到位，屆時帶來更多通勤族，問題勢必更嚴峻，若湧入自由座站票客至對號座車廂，也會影響其乘車品質。 高鐵短程通勤高峰，自由座車廂滿載，台北站因月台站體不大，雙向候車月台人龍時常繞了好幾圈。記者周彥妤／攝影

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