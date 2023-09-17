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一張圖看天氣！初秋暑氣未消 周五北台灣高溫稍降轉雨
迎初秋，暑氣未消。未來一周，天氣兩階段發展，周四前，各地多雲到晴為主，天氣悶熱；周五後，東北風影響，北台灣高溫稍降1至2度，北部、東半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨。此外，下周末後，菲律賓東方海面為大低壓帶，可能有熱帶系統發展，尚待觀測。
中央氣象署預報員葉致均表示，明天至周四，天氣相對穩定，各地多雲到晴，僅迎風面的東半部地區、恆春半島零星降雨；午後各地山區、南部近山區平地局部短暫雷陣雨，亦有降大雨勢發生機會。
周五至周日，因南方低壓帶所致，環境轉東北風，迎風面的北部、東半部地區局部短暫陣雨；其他地區維持多雲到晴，午後南部地區、中部山區局部短暫雷陣雨。
他也說，下周周末過後，菲律賓東方海面為大低壓帶，可能有熱帶系統發展機會；至於發展位置、路徑及強度，屆時再觀察，預估本周仍不會影響台灣天氣。
溫度方面，未來一周，各地普遍高溫31至34度、普遍低溫24至26度。
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