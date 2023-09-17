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原子少年孟維曾因小耳症自卑 今成公益大使鼓勵顱顏兒

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
唇腭裂男孩子宸以爵士鼓擊退異樣眼光。圖／基金會提供
唇腭裂男孩子宸以爵士鼓擊退異樣眼光。圖／基金會提供

羅慧夫顱顏基金會每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵顱顏兒從繪畫中重拾快樂與笑容，今邁向第20年了，《原子少年》孟維也曾因小耳症而受到歧視，今擔任公益大使。今年9歲的子宸是雙側唇腭裂患者，從出生3個月就開始歷經大大小小的手術，雖然外界異樣眼光從來沒有停止過，但是子宸則說：「我覺得和平常人一樣，沒有不一樣。」子宸獲獎的作品也刊登在本次的公益桌曆上。

連續三年獲選公益桌曆的子宸，是雙側唇腭裂患者，從出生3個月就開始歷經唇裂修補手術、10個月大進行腭裂修補手術、中耳炎氣管手術，今年9歲則剛完成的牙床植骨手術。子宸說，他從小就喜歡嘗試不同的領域，不僅在畫畫領域中持續耕耘，他也會街舞、羽毛球、爵士鼓等，可說是多才多藝。

羅慧夫顱顏基金會今舉辦《蛻變．成長》2024公益桌曆頒獎典禮暨開賣記者會，子宸的爸爸、媽媽、弟弟、爺爺和奶奶全家出動到場力挺，子宸更在現場演奏爵士鼓。

子宸說，剛開始學習爵士鼓時曾經讓我挫折，但是有媽媽的鼓勵與陪伴，我現在已經不害怕打鼓，反而打鼓讓我獲得自信心，也謝謝羅慧夫顱顏基金會的肯定與鼓勵。雖然因為臉上的疤痕，外界異樣眼光從來沒有停止過，但子宸說，「我覺得和平常人一樣，沒有不一樣。」

羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青表示，從基金會推出第一本公益桌曆至今，已走過20個年頭，基金會長期透過公益桌曆義賣推廣方式，邀請民眾看見顱顏兒的無限潛力，在他們成長之路上給予孩子蛻變的勇氣，並祝福他們勇敢無懼的邁出前進的腳步並實現夢想。

從知名選秀節目出道的藝人孟維，從小也是小耳症的患者，今年受邀擔任羅慧夫顱顏基金會2024公益桌曆的愛心大使。孟維表示，時常因為小耳症而被詢問，從小就飽受異樣眼光，甚至產生自卑感。直到完成外耳重建手術後，才開始對自己的外表越來越有自信心，甚至站到螢光幕前，成為藝人，他也鼓勵顱顏兒勇敢追夢。

羅慧夫顱顏基金會公益桌曆發行第20年，自2012年起向先天顱顏患者徵稿並將獲選作品製作為公益桌曆邁入第11年，鼓勵了132位先天顱顏缺陷患者透過繪畫重拾笑容。線上訂購購買：https://nncf.tw/calendar2024

VERA孟維與2024公益桌曆得獎顱顏孩子合影。圖／基金會提供
VERA孟維與2024公益桌曆得獎顱顏孩子合影。圖／基金會提供

手術 羅慧夫 患者

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