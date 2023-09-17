喝止咳藥水仍咳黃綠色濃痰 醫一看竟是遭「雙重夾攻」

開學至今兩周多，幼兒感染流感明顯增加。一名3歲女童因咳嗽、發燒至39℃就醫，檢查感染流感病毒，但她竟同時還有黃綠色濃痰、拉肚子，醫師研判，此為同時為流感病毒及細菌感染。最近幼兒感染流感人數增加，此類遭到病毒、細菌「雙重夾攻感染」的小病童不在少數。醫師表示，為避免幼兒感染流感及引發重症，10月即將開打流感疫苗，家長應帶幼兒盡速接種。

收治病例的消化內科開業醫師方冠傑說，詢問發現，女童就醫前3天出現輕微咳嗽、發燒，但家長以為多休息就可痊癒，並拿家中的咳嗽藥水讓女童喝，沒想到，女童症狀沒有好轉，持續惡化，除咳嗽、發燒加劇，還咳出黃綠色濃痰，甚至開始拉肚子，家長驚嚇不已，緊急帶著孩子就醫。所幸，經藥物治療後，女童病情逐漸好轉。

開學後，幼兒罹患流感明顯增加，尤其是學齡前幼兒免疫力尚未發育成熟，在托兒所與其他孩童密切接觸，增加感染流感機會。方冠傑說，幼兒感染流感後，免疫力低下，若又延誤治療，將增加合併感染肺炎鏈球菌、嗜血桿菌、黴漿菌等細菌機會，造成病情惡化，甚至會引起肺炎、泌尿道或腸道感染。

方冠傑說，幼兒出現沒有精神、沒有食慾、高燒不退，或有咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、走路不穩等，應懷疑感染流感，特別是高燒至40℃，一定要盡速送至醫院急診，一旦流感併發重症，死亡率高達2成。

方冠傑說，今年新冠疫情解封後，對流感患者增加情形，感受十分強烈，約從8月已開始增加，相較往年流感流行季從自10、11月至隔年3、4月，明顯提早許多，10月將開打流感疫苗，為避免幼兒感染，家長應帶幼兒盡速接種，如果家中有65歲以上長者也應接種流感、新冠、肺炎鏈球菌三大疫苗，確保增強免疫力平安過冬。

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