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賈新興：24日至25日菲律賓東方外海恐有熱帶性低氣壓發展

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
最近天氣穩定，但部分地區午後仍有西北雨。本報資料照
最近天氣穩定，但部分地區午後仍有西北雨。本報資料照

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，觀察24日至25日菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展趨勢。

賈新興指出，目前看來熱帶擾動有3到4成機會發展成低氣壓，但成颱機會小一點。不過，後期預報不確定性略高，仍需留意最新的預報資訊。

至於未來一周天氣，賈新興指出，22日前天氣大致穩定晴朗，午後零星西北雨。 18日至19日苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，20日台東沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花有局部短暫陣雨，21日北部及中南部午後有零星短暫雨。

22日至23日受微弱東北風影響，東北角有零星短暫雨，北部及中南部午後有零星短暫雨。24 日午後山區有零星短暫雨，25日至26日東北角及宜花東有局部短暫雨，午後中部及南部有零星短暫雨。

賈新興 天氣動態 颱風

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