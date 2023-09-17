南國漫讀藍皮專列9月18日開賣 漫遊山海閱讀屏東

2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！每年開賣秒殺南國藍皮解憂號，屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。

文化處指出，南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。今年串連10月起跑的屏東鐵道文化祭，每班次邀請不同類型團隊演出，「好玩的劇團」帶來實景解謎秀、屏東傑團「阿緱囝仔人聲樂團」富饒童趣的阿卡貝拉魅力、以及「斜槓青年創作體」，「發熱帶樂團」、「銅好重奏團」，在列車上以戲劇、音樂多元展演，帶給乘客最豐富的體驗。

講座邀請多名在地職人分享，講者童裕謙分享枋寮「一冊大木家屋」的故事；潮州金弘麻油第三代黃筑憶緩緩道來返鄉接手老店，如何為品牌開創新路；扛下50年的枋寮阿達海鮮餐廳，劉蓉諭也分享地方產業創新轉型心得；還有台灣鐵道作家鄧志忠、舊打狗驛故事館古庭維，則與乘客一起搭上藍皮，暢談與鐵道之間密不可分故事。

文化處說，廣受好評「南方，寂寞鐵道」紀錄片，讓南迴這條美麗又充滿故事性的鐵道文化記憶感動呈現，也讓今年南國漫讀節藍皮專列更令人期待，邀請民眾搭上文化列車，一起閱讀從屏東出發的鐵道歷史，也感受屏東的人文。

南國漫讀節藍皮列車於9月18日中午12點啟售，5班次列車為10/22 (日)、10/28(六)、11/11(六)、11/25(六)、12/9(六)，每人售價990元，報名請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁或洽雄獅旅遊。 南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影 南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影 2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。記者劉星君／攝影

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