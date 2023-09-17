快訊

iPhone 15將交貨 鴻海董座劉揚偉親赴大陸鄭州督軍

45年老屋怎處理？他苦惱公寓無人管理 網大推「兩方法」

循林瑞雄模式 郭辦：賴佩霞2天前已遞件放棄美國國籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南國漫讀藍皮專列9月18日開賣 漫遊山海閱讀屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023南國漫讀藍皮之旅將啟程，屏縣府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。記者劉星君／攝影
2023南國漫讀藍皮之旅將啟程，屏縣府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。記者劉星君／攝影

2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！每年開賣秒殺南國藍皮解憂號屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。

文化處指出，南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。今年串連10月起跑的屏東鐵道文化祭，每班次邀請不同類型團隊演出，「好玩的劇團」帶來實景解謎秀、屏東傑團「阿緱囝仔人聲樂團」富饒童趣的阿卡貝拉魅力、以及「斜槓青年創作體」，「發熱帶樂團」、「銅好重奏團」，在列車上以戲劇、音樂多元展演，帶給乘客最豐富的體驗。

講座邀請多名在地職人分享，講者童裕謙分享枋寮「一冊大木家屋」的故事；潮州金弘麻油第三代黃筑憶緩緩道來返鄉接手老店，如何為品牌開創新路；扛下50年的枋寮阿達海鮮餐廳，劉蓉諭也分享地方產業創新轉型心得；還有台灣鐵道作家鄧志忠、舊打狗驛故事館古庭維，則與乘客一起搭上藍皮，暢談與鐵道之間密不可分故事。

文化處說，廣受好評「南方，寂寞鐵道」紀錄片，讓南迴這條美麗又充滿故事性的鐵道文化記憶感動呈現，也讓今年南國漫讀節藍皮專列更令人期待，邀請民眾搭上文化列車，一起閱讀從屏東出發的鐵道歷史，也感受屏東的人文。

南國漫讀節藍皮列車於9月18日中午12點啟售，5班次列車為10/22 (日)、10/28(六)、11/11(六)、11/25(六)、12/9(六)，每人售價990元，報名請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁或洽雄獅旅遊。

南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影
南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影
南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影
南國漫讀藍皮列車去年首度將活動結合講座與表演，給旅人全新體驗，掀起熱烈回響。記者劉星君／攝影
2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。記者劉星君／攝影
2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮火車接力啟程，9月18日限量開賣，帶領旅客漫遊南方鐵道風景，深度探索屏東。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 鐵道 藍皮解憂號

延伸閱讀

屏東縣原住民族收穫節 周春米向族人報告三大喜訊

嫌噪音砍死高雄夫妻！凶嫌被捕後全程緘默 法院3理由裁定羈押

影／屏南立委泛綠大內鬥浮台面 曹啟鴻喊「揮淚斬馬謖」拒絕蘇震清

屏東縣政府 屏東看海美術館船仔貓

相關新聞

東北風要來了！周五下半天抵北台 降雨轉涼持續到周六

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，東北風周五下半天抵達北部，下午到晚間將有迎風面降雨，配合風力增強轉涼，東北風約維持...

賈新興：24日至25日菲律賓東方外海恐有熱帶性低氣壓發展

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，觀察24...

短片「逃出大英」掀文物歸還論戰 給台灣故宮什麼啟示？

YouTube影片「山道猴子的一生」瀏覽量破千萬，對岸的網路短劇「逃出大英博物館」有3億點閱率，此一火紅短片引起大陸和英國媒體大打筆戰。撇開民族情仇不說，「逃出大英」其實反映大英博物館身為歷史悠久的國際級博物館，卻無法用現代方式管理典藏文物，進而引爆「文物返還」議題。大英的困境令人聯想到去年爆發文物損毀事件的故宮，以及即將重新開館的國立歷史博物館（史博館），會不會也讓文物想「逃回故鄉」？

南國漫讀藍皮專列9月18日開賣 漫遊山海閱讀屏東

2023南國漫讀藍皮之旅將啟程！每年開賣秒殺南國藍皮解憂號，屏東縣政府今年結合首屆鐵道文化祭，從10月至12月，5班藍皮...

台大醫院星月計畫上路5年 聯盟助病人轉診降急診壅塞

衛福部長期推動分級醫療，讓民眾小病至小醫院、大病到大醫院，有效運用醫療資源。台大醫院2018年啟動「星月計畫」，結盟北北...

富藝斯秋拍預展台北登場 奈良美智小女孩眼中銀河閃爍

富藝斯（Phillips）拍賣行香港及紐約秋季拍賣台北預展，昨起於台北BELLAVITA「藝文空間」舉行，展出一系列20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦