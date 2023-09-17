台大醫院星月計畫上路5年 聯盟助病人轉診降急診壅塞

衛福部長期推動分級醫療，讓民眾小病至小醫院、大病到大醫院，有效運用醫療資源。台大醫院2018年啟動「星月計畫」，結盟北北基宜地區醫療院所共593家，超過2000多名醫師，5年來，台大門診初診病人經轉診比例成長50%、門診回轉率提升1.5倍，並與星月合作醫院進行住院轉銜，幫助急診及住院病人轉社區醫院住院，解決急診待床過久問題，協助民眾聰明就醫。

台大醫院今舉辦「2023星月5周年年會」，該計畫於2018年起推動，倡議「院所分級照護、民眾聰明就醫」的策略聯盟，為此特別成立「分級醫療暨轉銜照護管理中心」，作為分級醫療與轉銜照護的專責單位，並於今頒發「2022年優良星月院所與醫師獎」，共計有15家院所及16位醫師獲獎。

台大醫院副院長賴逸儒表示，星月計畫實施5年來，加入計畫醫療院所協助病人轉入、轉出，均占有一定比率，2018年計畫推動時，第一季轉入病人為5685多人，至2023年第二季已達7412多人，且轉入病人中每五人都已由其他層級醫療院所醫師看診，再轉入台大醫院，而轉出病人從668人增至2268人。

另門診半年回轉率則從2018年第四季的1.4%，去年第四季提升至5.9%，期望今年可以提升至6%的目標，目前每月轉出800人。門診初診病人轉診率，5年來增加1.5倍，門診初級照護率也逐年減少。

至於，目前社會關注急診壅塞問題，賴逸儒說，台大醫院現在已提供多種解決措施，如依急診患者病情不同，給予不同的等候天數，適時安排收治住院。同時與星月合作醫院進行住院轉銜，協助急診及住院病人轉社區醫院住院，解決急診待床過久問題。目前星月計畫於協助住院病人轉銜社區照顧，經統計，2019年為295人，2022年達到330人，今年1至8月也達到225人。

健保部分負擔新制7月上路後，目前成效如何？衛福部健保署醫務管理組長劉林義說，觀察發現，國人到急診就醫占比略有減少，基層醫療則有增加，但因僅上路一個多月，對於整體情形還需要再多觀察。

台大醫院呼籲，民眾可在台大醫院網站及APP查詢居家附近與台大醫院簽約的星月院所及合作醫師專長，落實民眾聰明就醫三原則為，人人有一位信任的家庭醫師，長期就醫院所不要超過兩家，除非有必要，不在三個門診長期領藥。無緊急醫療需求下，避免直接衝往急診尋求治療，以減少急診壅塞的情況發生。

台大醫院表示，社區民眾就近就醫，如有轉診需求，星月合作醫師會協助進行轉診，並協助掛號，減少不必要低效益醫療浪費，也可以減少民眾的醫療花費。

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