東北風要來了！周五下半天抵北台 降雨轉涼持續到周六

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，東北風周五下半天抵達北部，下午到晚間將有迎風面降雨，配合風力增強轉涼，東北風約維持到周六。

柯聿寧指出，預報模式顯示，周五時北方有鋒面氣旋發展、通過日韓一帶，後方將有較弱的大陸高壓移動到渤海到山東半島附近，菲東則有低壓發展，接續引導東北風南下，這波東北風可能短暫的達到廣義東北季風定義，預估約在周五下半天抵達北部，下午到晚間將有迎風面降雨，配合風力增強，有轉涼的感覺，東北風約維持到周六。

氣象署指出，周五(22日)、周六(23日)轉為東北風，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區有局部短暫雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，周五、六微弱鋒面掠過北部海面，北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，氣溫微降。

柯聿寧指出，最近台灣附近風力偏弱，沒有明顯主導天氣系統，中高層昨晚西風波動通過，帶來中層水氣通過中北部，晚上有一些非常少量的降雨，風力偏弱也代表擴散條件不佳，這幾天也需要留意空氣品質的狀況。

今天清晨這些水氣東移後北部天氣轉晴，南海北部到海峽南部有對流系統發展，沒有明顯移入，但環境水氣不少，台南以南早上雲量還是偏多，午後各地山區、南部在水氣及熱力條件配合下，仍有對流發展帶來局部短暫陣雨或雷雨機會，局部雨勢可能較大。

柯聿寧指出，明後兩天轉為偏東風，北部天氣較穩定，白天大台北西南側、桃園到新竹溫度較高，風力也稍增強，中部山區到南部位於弱風區，午後仍較容易有熱對流發展、帶來短暫雨或雷雨，周三到周四轉為東南風到微弱偏南風，風力仍弱，午後山區對流發展可延伸到北部山區，降雨區域稍有變化。

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