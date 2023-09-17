快訊

免換機也能升級！蘋果iPhone 15兩大拍照神功能有望下放這些舊機

一周數位爆報／別騙自己了…蘋果iPhone 15根本超多人買、圖解全系列差異！

銷毀多上架1倍 游淑慧批陳吉仲荒唐：損失恐逾5.3億全民埋單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起水氣增午後防大雷雨 吳德榮：下周恐有熱動擾動

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今起水氣增，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地。本報資料照片
今起水氣增，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起到周四台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地；24至26日「西北太平洋」恐有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率。

今日各地區氣溫：北部23至35度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二至周四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五、六微弱鋒面掠過北部海面，北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，氣溫微降；中南部天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨，仍偏熱。最新各國模式模擬第8至第10天(24至26日)，「西北太平洋」有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新各國模式模擬24至26日，「西北太平洋」有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新各國模式模擬24至26日，「西北太平洋」有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 天氣動態

延伸閱讀

清晨閃電頻繁原因曝 吳德榮：今起天氣不穩定 注意午後大雷雨

各地晴朗 有低壓環流逼近 吳德榮：明起水氣增

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

放晴了！吳德榮：各地晴朗溫差大 周五起大雷雨再來

相關新聞

今起水氣增午後防大雷雨 吳德榮：下周恐有熱動擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起到周四台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區...

國1南下桃園路段「紫爆」 封閉外側車道施工回堵3公里

塞瘋了！國道1號南下45至47.2公里路段外側車道今天晚上進行施工維護工程，封閉外側3線車道，僅內側1車道可供通行，造成...

警察勤休新制放寬工時上限 健康權保障重回原點？

大法官釋字785號解釋應保障公務員健康權，警政署訂定警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，限制上班時數，勤休新制今年元月上路，但工作量未減，不少警察上「黑班」，無法申報超勤加班費、補休假或獎勵，怨聲連連。警政署修正要點，放寬時數上限，本月1日生效。 不少官警肯定放寬時數符合實務運作，至少可領到加班費或換取補休、嘉獎，不至於上黑班；但多數人仍批評，專案、績效評比過多，行政協助繁雜，幹部24小時責任制，警力不夠用，放寬時數僅「回到原點」，依舊是沒有健康權的血汗警察。

一周數位爆報／別騙自己了…蘋果iPhone 15根本超多人買、圖解全系列差異！4G吃到飽選台灣之星還是中華電信？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上聯合新聞網《科技玩家》的腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

低醣飲食助減肥又能控血糖？好處vs副作用都報你知！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「低醣飲食好處vs副作用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的低醣飲食三大好處以及副作用排行。

嚴重違規換短期駕照 明年上路

汽機車駕照考試制度改革討論已久，交通部近日公告道路交通安全規則修正草案，增訂違規嚴重紀錄者應換發短期駕照，其中吊銷駕照者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦