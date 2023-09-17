今起水氣增午後防大雷雨 吳德榮：下周恐有熱動擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起到周四台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地；24至26日「西北太平洋」恐有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率。

今日各地區氣溫：北部23至35度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二至周四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五、六微弱鋒面掠過北部海面，北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，氣溫微降；中南部天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨，仍偏熱。最新各國模式模擬第8至第10天(24至26日)，「西北太平洋」有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新各國模式模擬24至26日，「西北太平洋」有熱帶擾動活動，但模擬的位置及生成時間差異不小，需持續觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

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