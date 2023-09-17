國1南下桃園路段「紫爆」 封閉外側車道施工回堵3公里

塞瘋了！國道1號南下45至47.2公里路段外側車道今天晚上進行施工維護工程，封閉外側3線車道，僅內側1車道可供通行，造成高速公路大塞車，一路從44公里回堵至47.03公里，狂塞3公里，時速最慢低於20公里以下，不時出現定點，讓國道桃園路段宛如一座大停車場，車輛走走停停，由於正逢週末夜晚，用路人塞在國道上苦不堪言。

LINE社群「路況版」管理員，昨天深夜11點44分在社群中示警，「國一南45K至47.2K封外3線，路面施工，很塞很塞很塞」，交通部高速公路局的「即時路況」自昨天深夜11點迄今，地圖顯示林口至桃園的路段顯示為車速低於20公里以下的紫色號誌，壅塞情形不減反增。 國道1號南下林口至桃園間的路段，由於夜間進行道路施工維護，封閉外側3線車道，僅開放內線1車道通行，車輛走走停停，以致讓深夜的國道宛如一座大型停車場。圖／翻攝自交通部高速公路局 國道1號南下林口至桃園間的路段，由於夜間進行道路施工維護，封閉外側3線車道，僅開放內線1車道通行，車輛走走停停，以致讓深夜的國道宛如一座大型停車場。圖／翻攝自交通部高速公路局

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