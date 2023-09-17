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小小操偶師 演家鄉的故事

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
公益場結合偏鄉藝文教育，25位小操偶師自創偶戲《山林保衛戰》登場。圖／無獨有偶工作室劇團提供
公益場結合偏鄉藝文教育，25位小操偶師自創偶戲《山林保衛戰》登場。圖／無獨有偶工作室劇團提供

來自宜蘭內城國中小化育分校廿五位小小操偶師，與無獨有偶工作室劇團共演共創偶戲作品「山林保衛戰」，昨為中國信託新舞臺藝術節公益場揭開序幕。

這群孩子參與「夢想家圓夢工程」，籌備一年多，以家鄉故事為題材，帶來精彩演出，小小操偶師們認真的萌樣，獲得滿堂彩。

無獨有偶劇團二度與中國信託文教基金會合作的偏鄉藝文教育專案「夢想家圓夢工程」，透過深度藝術教學，讓偏鄉孩子建立自信，登上圓夢舞台。為了這場演出，化育分校師生們籌備一年多，學校的籃球場、柑橘樹下，就是孩子們的偶戲教室。

化育分校位於宜蘭員山鄉中華村，村落有蝴蝶王國的美譽，近年因砂石開採、自然生態逐漸凋零，孩子們以家鄉故事為題材，自編劇本歌詞，利用透明塑膠袋做成輕柔的微風，廢棄紙箱打造砂石車怪物，連防疫以來隨處可得的口罩，也化身悠遊的魚兒。

無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音說，劇團透過節目單、手作方式，鼓勵孩子打開心房，也打開創意思維，讓他們知道藝術沒有標準答案，與眾不同絕對是被鼓勵的。

宜蘭內城國中小校長李立彬昨提著盆栽上台。他說，孩子們囑咐他要帶上從校園挖的植物、燒的陶盆作為答謝禮物，謝謝基金會、劇團的付出。在台上演出的美好一刻，其實是大家努力一年得來，也能化作孩子們日後生命的養分。

宜蘭 偏鄉 夢想

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