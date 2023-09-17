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長頸鹿出沒 中信讓南港變非洲草原

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
長頸鹿現身台北市南港中信金融園區，嗨翻中國信託新舞臺藝術節公益場。圖／中國信託文教基金會提供
長頸鹿現身台北市南港中信金融園區，嗨翻中國信託新舞臺藝術節公益場。圖／中國信託文教基金會提供

四米高的長頸鹿、壯碩的河馬、氣宇軒昂的獅子王昨下午現身中國信託金融園區，大小朋友無不驚喜。中國信託新舞臺藝術節公益場「偶是大未來」昨熱鬧登場，中信金融園區與三重世貿公園搖身一變為沉浸式戶外劇場，「大偶快閃」等十四檔戲不斷電演出，吸引家長與孩子頂著豔陽觀看，與偶戲同樂，現場一片歡笑聲。

中國信託文教基金會董事長馮寄台致詞說，新舞臺藝術節邁入第九年，每年都舉辦公益場，邀偏鄉孩子走進劇場看戲，近年更攜手藝術導師，深入全台偏鄉學校，感謝無獨有偶劇團，上山下海教學偶戲，鼓勵孩子勇敢追夢，不只是藝術教育，更是生命教育。

無獨有偶工作室劇團藝術顧問林璟如說，劇團從二○一五年開始跟中信文教基金會合作，現在又攜手為期三年的計畫，開啟偏鄉種子師資培育，也激發了劇團成立教學研討部門，為孩子的藝術之路長期扎根、圓夢。

除了化育分校孩子的演出，無獨有偶也演出人氣作品「飛躍世紀」，一比一仿真比例的野生動物大集合，有威猛的獅子、敏捷的羚羊、四米高的長頸鹿、翱翔的鳥群，透過偶戲藝術家靈活的肢體，展現出猶如非洲大草原的奔放氣息。

台、泰藝術家十四檔偶戲，則在三重世貿公園接力開張，藝術家郭品辰的「大便專賣店」鮮明逗趣，余孟儒的獨角戲「袋鼠媽媽還沒崩潰」成功圈粉媽媽族群；泰國藝術家Jae擅長光影、插畫，在枝葉扶疏的木棧道說書。多檔節目緊扣環境保育議題，讓偶戲處處現蹤，舞台無所不在。

藝術家 偏鄉學校 信託

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