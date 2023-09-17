嚴重違規換短期駕照 明年上路

汽機車駕照考試制度改革討論已久，交通部近日公告道路交通安全規則修正草案，增訂違規嚴重紀錄者應換發短期駕照，其中吊銷駕照者期滿需換發兩年期短期駕照；吊扣一年以上者期滿需換發三年短期駕照；吊扣一年以下者期滿需換發六年短期駕照，預計明年三月上路。

據公路總局統計，去年總計有六萬七九八二人遭吊扣、一萬三七三○人遭吊銷駕照。交通部說明，未來違規紀錄嚴重者需按程度分級換發短期駕照，且須接受三小時道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰。若駕照期滿未換發，上路可罰一千八百元至三千六百元罰鍰。

針對職業駕駛部分，交通部也說，若職業汽車駕駛人受吊（註）銷駕照或受吊扣駕照處分者，也需核發或換發短期駕照，但若受吊扣駕照處分未達一年者，可依其原適用規定換發。

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