台中這1區注意了！現首件登革熱群聚疫情

台中市衛生局證實，台中市大里區一名60多歲女性是在針對同區一名登革熱本土個案擴大疫調接觸者，發現她在8月底出現症狀，9月初住院，經採檢為台中今年第15例本土登革熱，同時也是台中首件本土登革熱群聚疫情。

衛生局說明，此個案是對登革熱確定個案居住地周邊居民健康追蹤及擴大疫調時發現，個案潛伏期間無登革熱流行地區旅遊史，多於居住地活動，8月31日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛症狀，經就醫未改善，9月5日至醫院就醫後收治住院。

衛生局指出，此個案為台中市本土第15例確診個案，同時也是台中首例群聚，市府團隊針對個案於潛伏期及病毒血症期的活動地都執行防治，後續也將持續加強防治。

衛生局長曾梓展說，南部本土登革熱群聚疫情嚴峻，北部也有疫情，提醒市民前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局說明，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，也請市民主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。