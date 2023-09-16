首惜廚師總決賽 金門縣、台北市代表分別奪魁

環境部「首惜廚師總決賽」今天頒獎，惜食料理食譜組由代表金門縣的洪睿彤，利用金門潤餅抱走首惜廚師獎。惜食教案組由台北市代表蕭淑芬、王翊樺及林佳芬的教案，獲巧食金獎。

環境部表示，推廣惜食環境教育，減少浪費食物，辦理「首惜廚師甄選活動」，今天在醒吾科技大學舉辦全國總決賽，盼推廣低碳健康飲食，促進飲食淨零排放。環境部政務次長葉俊宏下午頒獎給獲獎者，並肯定參賽者在惜食道路上的努力及貢獻。

新聞稿說，葉俊宏致詞表示，環境部和全民一起珍惜食物、減少廢棄物以降低環境負荷。其中「惜食料理食譜組」代表料理者如何善用在地、當季食物，以減少食物損耗的方式做出美味的料理；「惜食教案組」代表分享與推廣惜食理念，所有獲獎食譜及教案歡迎各界運用，以行動支持惜食、綠色飲食理念。

環境部說，經1天激烈評比，惜食料理食譜組由代表金門縣參賽的「惜金惜食、昔時昔今」作品選手洪睿彤，以即期品、格外品（指市場規格之外但品質無虞的農產品）料理，抱走首惜廚師獎。

洪睿彤以金門傳統的飲食發想，將拭餅（金門潤餅）、菜粿、蚵乾飯，重新搭配組合，保有在地的風土人情味，又開創飲食新風貌，透過傳統菜餚穿越古今。

環境部說，惜食教案組則是代表台北市的「惜食大富翁」作品，由蕭淑芬、王翊樺及林佳芬獲得巧食金獎。她們以以幼兒園中班與大班的混齡班幼兒為主，教學主題包括，主動說可打包、吃格外、吃全食、吃在地、並珍惜食材愛地球。透過「惜食大富翁」教材與教具，讓幼兒實踐惜食教育。 環境部主辦「112年首惜廚師甄選活動」16日在醒吾科技大學頒發各獎項，由環境部政務次長葉俊宏（左）頒獎表揚「惜食教案組」巧食金獎獲獎者蕭淑芬（中）、王翊樺（右）。（環境部提供）中央社

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