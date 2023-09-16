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府城縣城隍爺「夜巡抓鬼」打路煞 逾假未歸好兄弟注意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供
「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供

「府城縣城隍夜巡」是台南市舊府城區內，深具獨特性與在地性的年度重要信仰與民俗活動，縣城隍夜巡範圍也是大台南地區，唯一定期舉辦城隍夜巡的區域。去年10月通過台南市政府文資審議，11月公告登錄為台南市民俗，保存者為台南市全台首邑縣城隍廟

今天下午，正逢縣城隍廟舉行城隍夜巡的日子，台南市副市長葉澤山親頒文化資產證書，表彰對廟方傳承民俗的肯定，隨後也參與扶轎，與廟方、市民信眾一起，陪同城隍爺走出夜巡第一步。

文化局表示，「全台首邑縣城隍廟」創建於1711年（清康熙50年），為台南3所清代官建城隍廟之一。縣城隍夜巡起於1970年代城隍爺之神示，屬農曆7月後之祭儀，意在驅鬼除煞，每年依神示的路關，於舊府城四城門內的範圍進行夜巡，捉拿逾期未歸的鬼魂，並於城隍爺擇定的路口進行「路祭」。

民俗早年為不定期，2007年起定期於農曆7月過後首個周六舉辦，儀式及夜巡將從下午至當日深夜，模式固定並延續迄今，深獲信眾之認同，已成城隍信仰活動中深具特色的民俗景象，極具獨特性與在地性。

「府城縣城隍夜巡」保存豐富的在地獨特儀式，包括農曆7月前城隍爺大駕出門稟報玉帝夜巡事宜；每3年1次於夜巡前、鬼門將關時設置公案桌，讓好兄弟鳴鼓申冤；夜巡當天極具特色，由頭旗、開路鼓、大算盤、執事隊、四將五鬼、七爺八爺、家將團、鎮魘大神、大駕、輦轎、神轎、小法團組成的香陣隊伍，以及於重要路口進行的「打路煞」、夜巡途中偶發性的「抓鬼」等，都深具城隍夜巡信仰特色。

台南市文資處表示，「府城縣城隍夜巡」在2022年9月進行文資委員訪查，委員咸認民俗極具特色，且居民自發參與度高，保存者縣城隍廟亦十分用心，在交通繁忙的府城區內，盡力維持夜巡文化傳統面貌與內涵，與市民生活之間取得平衡，辦理迄今，深獲信眾之認同，今登錄為本市無形文化資產，除肯定廟方之用心外，也期能讓更多民眾看見此一珍貴而獨特之民俗，共同參與、認識城隍夜巡文化，讓民俗永續傳承。

「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供
「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供
「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供
「府城縣城隍夜巡」登錄台南市無形文化資產，副市長葉澤山頒發文化資產證書。圖／台南市文化局提供

台南 城隍廟 城隍爺

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