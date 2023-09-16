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冷氣開28度電費「飆破1萬8元」？台電揪細節：非今年的帳單

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
天氣炎熱，許多人都會開冷氣降溫。示意圖／ingimage
天氣炎熱，許多人都會開冷氣降溫。示意圖／ingimage

台電今日指出，有媒體報導冷氣開28度電費帳單卻飆破1.8萬元，查該用電戶應為營業場所，所出示的電費單係110年7月，並非今年帳單。若以此案例試算今年電費，用戶係選用低壓電力電價計費，每月電費由基本電費及流動電費組成，前者與用戶訂定的契約容量有關，後者與實際用電度數有關。

台電指出，在基本電費部分，該戶契約容量申請79瓩，基本電費為17,664元，但實際只使用15瓩，倘降低契約容量（由79瓩降為15瓩），基本電費可立刻省下約12,000元；至流動電費部分則使用了1,360度，為3,876元，其中電價調漲的部分僅影響400餘元，並非電費增加的主要原因。由於契約容量訂定妥適與否會影響電費高低，本公司各區營業處均提供相關評估試算服務，台電呼籲用戶可多加利用。

台電說明，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6,000億元，都是過去的兩倍以上。

此外，台電身為國營企業，電價對於物價及通膨有連動效果，不少國家直接以市場機制反映價格，結果電力價格大幅上漲並帶動高通膨，我國則是由台電中油在第一線扮演「通膨消波塊」的角色，為國家擋住輸入性通膨海嘯，已較其他國家減緩通膨壓力，電價適度調整同時也盡量細緻化，兼顧照顧民生、穩定物價等目標。

台電強調，節能是最好的能源，從日常生活中落實節能減碳，省荷包也愛地球。夏月期間，用電量往往隨冷氣空調使用明顯攀升，台電也跟民眾分享節電小撇步，包括定期清洗冷氣濾網、溫度設定26至28度並搭配循環扇，以及冷氣出風口朝上，都可兼顧舒適與節電，選購家電時更要認明能源效率一級標示，省電還可省荷包。台電也持續推出節電活動，以多元的方式傳達節電理念，歡迎民眾一起參與。

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