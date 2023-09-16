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午後對流雲系發展旺盛 屏東山區晚間慎防大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署針對屏東山區發布大雨特報。圖／氣象署提供
中央氣象署針對屏東山區發布大雨特報。圖／氣象署提供

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今發布大雨特報屏東山區有局部大雨發生的機率，將影響至晚間，提醒民眾留意。

屏東 大雨特報 氣象署

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