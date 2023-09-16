海運快遞貨物專區變慢業者跳腳 高雄關說明

媒體報導海運快遞專區「400件包裹卡關海運快遞變超慢」，高雄關今天回應，海外網購商品完稅價格逾5萬元，或屬應辦理商品檢驗等輸入規定，應以一般進口報單申報。

財政部關務署高雄關今天新聞稿指出，經查業者13日申報進口海運快遞貨櫃2只、計1156件，多為日常生活用品雜貨。因部分品項如玩具、行李箱等，涉及須經經濟部標準檢驗局商品檢驗合格才能進口貨物，審核申報情形及風險管控，對這2只貨櫃貨物予以人工注檢查驗，並指派專人配合報關業者查驗，並無報導所稱「無人會同查驗」情形。

高雄關說明，依規定如進口屬要經經濟部標準檢驗局商品檢驗合格才能進口貨物，應以一般進口報單辦理通關，而不能以簡易申報單申報。業者的2只貨櫃內貨品，包括有洗衣機、電梯空調、蒸氣熨斗、玩具、瓦斯爐等，需逐筆拆封查驗確認屬應檢驗貨物後，依規定進口人向經濟部標準檢驗局申請輸入許可，並以一般進口報單辦理通關。

另有部分貨物屬未開放自中國進口物品，因數量較多且多數貨物貨名申報籠統不明確，並有稅則號別歸列錯誤或價格低報等情形，致查驗較費時，海關已積極調派人力處理。

高雄關說明，海關為邊境管理機關，對於進口貨物除須課徵關稅及相關稅費外，還要執行貨品主管機關貨品管理政策，為顧及消費者安全，多數電子產品、玩具等都需經經濟部商品檢驗局檢驗合格才能進口。

另外，海運快遞貨物通關辦法第12條第1項，也明定這類涉輸入規定，或依貨物稅條例應課徵貨物稅貨物，應以一般進口報單辦理通關，不得以簡易申報單申報。

高雄關呼籲民眾於境外電商平台選購商品時，應先查明所購買貨物是否屬應辦理商品檢驗才能進口貨物；並瞭解海運快遞貨物申報及輸入規定，確保購買貨物安全無虞外，也避免誤用簡易申報單致發生貨物延遲通關情形。

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