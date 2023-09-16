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20多歲女打BNT疫苗噁心就醫 獲10萬救濟金

中央社／ 台北16日電

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新審議結果，這次核予救濟金個案有6成9是打BNT疫苗，其中1名20多歲女子因胸口緊繃與噁心就醫，檢查顯示心肌酵素上升，獲新台幣10萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）8月24日，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議150案，僅18案獲救濟金，其中16案與COVID-19疫苗相關，分別為BNT疫苗11案、Moderna疫苗1案、AZ疫苗3案、高端疫苗1案，各獲5000元到10萬元不等。

衛福部疾病管制署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪表示，此次獲最高救濟金為桃園市1名20多歲黃姓女子，接種疫苗後因胸口緊繃與噁心等症狀而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，依相關規定核予救濟金10萬元。

在台南、台中跟台北等地，各有1名10多歲青少年接種BNT疫苗後因胸痛就醫，血液檢驗結果均顯示心肌酵素上升，分別獲1萬到2萬元救濟金。

另外還有台中市1名60多歲詹姓老婦則是接種高端疫苗後，經診斷為休止期落髮、全頭禿，獲救濟金1萬元。曾淑慧說，掉髮的原因很多，有遺傳、內分泌、內科疾病、壓力、營養、受傷、藥物等因素。

高端疫苗 酵素 BNT

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