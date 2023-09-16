快訊

不愧是北韓公主！金與正訪俄拎「這款迪奧包」 外媒揭驚人價格

傳出液蛋混用進口蛋 專家憂心恐流向校園營養午餐

聯合報／ 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導
農業部長陳吉仲下午出面說明進口雞蛋流向。記者許正宏／攝影
農業部長陳吉仲下午出面說明進口雞蛋流向。記者許正宏／攝影

桃園爆出有工廠本土液蛋混用進口蛋的狀況（ https://udn.com/news/story/123729/7444119 ）。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今天表示，本產的學校團膳會使用有CAS的液蛋，CAS的液蛋必須使用國產的，而這種本土液蛋混進口液蛋的現象，就有可能使變質的進口雞蛋進入校園，吃進小孩子的肚子裡面。

「好油」說，在野黨不要再鬼扯什麼進口蛋是爛蛋、毒蛋，這些進口的雞蛋到台灣大部分都沒問題，只有少數有問題。而真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，這種儲藏環境的變化導致雞蛋迅速變質，影響食用者的健康。

「好油」表示，但農業部到現在一直都堅持這種冷藏轉常溫沒問題，可以再放一個月，可以到本來的保存期限。「這種缺乏食品安全管理常識的陳吉仲部長是造成這種問題的主凶」，而像畜牧司長、副司長理應堅持自己在產業的專業，對長官提出諫言，但卻變成了配合長官的遮羞布，到了事情無法收拾的時候，又轉推給衛福部。

他說，看到最近農業部次長陳駿季面對鏡頭的回答，真的覺得陳駿季很無辜；農業部有3個次長，分別主管農糧、畜牧、漁產，陳駿季是農糧次長，畜牧次長是杜文珍，「不是應該杜文珍出來解釋嗎？這是她主管的業務耶？現在人去了哪裡？比陳吉仲部長更早躲起來了」。

「好油」表示，現在變質的進口雞蛋有多少？不知道？到底流向了哪些消費？不清楚。現在知道液態混用可能變質的進口蛋，可能流向校園營養午餐？會不會混進國產的洗選線，上了溯源碼當國產的賣？會不會混進箱蛋裡面？當國產的賣？

農業部今天下午2時舉行「農業部公布專案進口雞蛋流向 執行聯合稽查違者依法辦理」記者會，陳駿季說，民眾擔心專案進口雞蛋洗選之後進到傳統市場，洗選之後不會就這樣出去，「因為進到傳統市場的雞蛋，不會經過洗選」。目前架上沒有進口雞蛋，都回收下來，回收之後會了解後續狀況，不會再上架。

陳駿季說，進口雞蛋是為了確保雞蛋的安全水位，未來進到超商通路會有更精進的做法，會更嚴格要求洗選場按照農業部的規範，才能讓消費者安全。

農業部長陳吉仲說，到洗選前都有冷鏈，洗選後業者依照國內方式處理。每一批進口雞蛋都有日期，所有運輸期間我們都有掌控，中央畜產會調配完後洗選、加工、任何通路，都有告知這些業者依照有效期限的規範來辦理。

雞蛋 農業部 液蛋

延伸閱讀

雞蛋延燒 民眾黨蔡壁如臉書發文 批陳吉仲引發「玩蛋風波」

農業部拒提供進口蛋爭議資料 立委轟陳吉仲藐視國會

陳吉仲神隱第5天！游錫堃：他下周五到立院專案報告

「怕講錯會歪樓」進口蛋問題 農業部官員拒受訪

相關新聞

內政部公告 身分證照片不得使用鏡像相片

國民身分證照片調整規定，內政部日前公告，國民身分證相片格式，刪除「半身」二字，改為明定人像自頭頂至下顎的長度範圍，規定不...

桃竹竹苗TPASS紀念卡預購「秒殺」 今再加碼1千張預購

桃竹竹苗縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS預計10月2日上路，桃竹竹苗TPASS紀念卡13日起在四大超商、蝦皮...

影／高雄女子車禍後出現「甩鞭症候群」 PRP注射解除痠痛

高雄陳姓女子開車遭後車追撞，出現頸椎疼痛、頭痛及肩頸肌肉緊繃，就醫診斷為「頸椎甩鞭症候群」。復健科醫師林純如表示，陳女被...

違規嚴重紀錄者換發2至6年短期駕照 明年3月上路

汽機車駕照考試制度改革討論已久，交通部公告道路交通安全規則修正草案，增訂違規嚴重紀錄者應換發短期駕照，其中，吊銷駕照者期...

傳出液蛋混用進口蛋 專家憂心恐流向校園營養午餐

桃園爆出有工廠本土液蛋混用進口蛋的狀況（ https://udn.com/news/story/123729/74441...

6旬嬤打完高端頭頂都禿了 獲得萬元救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第209次審議小組會議紀錄，此次共審查150案，18例獲得救濟金，分別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦