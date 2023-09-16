傳出液蛋混用進口蛋 專家憂心恐流向校園營養午餐

桃園爆出有工廠本土液蛋混用進口蛋的狀況（ https://udn.com/news/story/123729/7444119 ）。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今天表示，本產的學校團膳會使用有CAS的液蛋，CAS的液蛋必須使用國產的，而這種本土液蛋混進口液蛋的現象，就有可能使變質的進口雞蛋進入校園，吃進小孩子的肚子裡面。

「好油」說，在野黨不要再鬼扯什麼進口蛋是爛蛋、毒蛋，這些進口的雞蛋到台灣大部分都沒問題，只有少數有問題。而真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，這種儲藏環境的變化導致雞蛋迅速變質，影響食用者的健康。

「好油」表示，但農業部到現在一直都堅持這種冷藏轉常溫沒問題，可以再放一個月，可以到本來的保存期限。「這種缺乏食品安全管理常識的陳吉仲部長是造成這種問題的主凶」，而像畜牧司長、副司長理應堅持自己在產業的專業，對長官提出諫言，但卻變成了配合長官的遮羞布，到了事情無法收拾的時候，又轉推給衛福部。

他說，看到最近農業部次長陳駿季面對鏡頭的回答，真的覺得陳駿季很無辜；農業部有3個次長，分別主管農糧、畜牧、漁產，陳駿季是農糧次長，畜牧次長是杜文珍，「不是應該杜文珍出來解釋嗎？這是她主管的業務耶？現在人去了哪裡？比陳吉仲部長更早躲起來了」。

「好油」表示，現在變質的進口雞蛋有多少？不知道？到底流向了哪些消費？不清楚。現在知道液態混用可能變質的進口蛋，可能流向校園營養午餐？會不會混進國產的洗選線，上了溯源碼當國產的賣？會不會混進箱蛋裡面？當國產的賣？

農業部今天下午2時舉行「農業部公布專案進口雞蛋流向 執行聯合稽查違者依法辦理」記者會，陳駿季說，民眾擔心專案進口雞蛋洗選之後進到傳統市場，洗選之後不會就這樣出去，「因為進到傳統市場的雞蛋，不會經過洗選」。目前架上沒有進口雞蛋，都回收下來，回收之後會了解後續狀況，不會再上架。

陳駿季說，進口雞蛋是為了確保雞蛋的安全水位，未來進到超商通路會有更精進的做法，會更嚴格要求洗選場按照農業部的規範，才能讓消費者安全。

農業部長陳吉仲說，到洗選前都有冷鏈，洗選後業者依照國內方式處理。每一批進口雞蛋都有日期，所有運輸期間我們都有掌控，中央畜產會調配完後洗選、加工、任何通路，都有告知這些業者依照有效期限的規範來辦理。

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