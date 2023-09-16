6旬嬤打完高端頭頂都禿了 獲得萬元救濟金

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第209次審議小組會議紀錄，此次共審查150案，18例獲得救濟金。接種疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第209次審議小組會議紀錄，此次共審查150案，18例獲得救濟金。接種疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第209次審議小組會議紀錄，此次共審查150案，18例獲得救濟金，分別有BNT疫苗11例、AZ疫苗3例、高端、莫德納、卡介苗及五合一疫苗各一例。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，此次獲得救濟金最高額個案為接種BNT後心肌酵素上升獲得10萬元。

曾淑慧表示，桃園市25歲黃小姐在接種BNT疫苗後，因胸口緊繃與噁心等症狀 就醫，心肌酵素上升但是其病程與接種新冠疫苗後導致急性心肌炎的臨床表現不相符，無法確定與疫苗的關聯性，核予救濟金10萬元，為此次最高額個案。

曾淑慧也說，新北市3歲簡姓女童在接種白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗後出現接種部位紅腫情形，與疫苗相關，給予救濟金5000元，為此次年紀最小個案。

曾淑慧表示，台南、台中、台北各有一名16歲青少因為接種BNT疫苗後發生心肌酵素上升，給予金1至2萬元不等的救濟金，為此次新冠疫苗獲得救濟金的最年輕個案。

本次高端僅有一例個案獲得救濟金，曾淑慧說，該個案為台中市64歲詹小姐，個案症狀經診斷為休止期落髮、全頭禿，雖然無法確定與高端疫苗有關，但仍給救濟金1萬元。

新冠疫苗 高端疫苗 BNT

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