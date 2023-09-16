月蘭獎百萬獎學金幫助弱勢學童追夢

王月蘭慈善基金會16日在台北國際會議中心舉辦第三、四屆頒獎典禮，共頒發給57位具有優秀品德、堪為表率的學童，每名學童可獲得10萬元獎學金。

王月蘭慈善基金會董事長王文洋以大媽之名創辦「財團法人王月蘭慈善基金會」，2010年起扶助數千名弱勢學童，在2019年首度開辦月蘭獎，遴選出具優秀品德的學童，這四年來協助超過上百名的弱勢學童，減輕他們在求學階段的經濟負擔，避免因外在影響而中斷學習。

「拉需要幫助的孩子一把，是大媽再三期許回饋社會的心願。」王文洋說，王月蘭慈善基金會已成立超過十年，大媽王月蘭女士撒下的慈善種子也日漸成長，回想當日基金會認養的榮民遺孤探視大媽，她臉上浮現的溫暖笑容，至今仍深印腦海，讓他更加堅定發揚大媽關懷弱勢、作育英才的精神。

李泰叡在特奧羽球比賽中獲得佳績，是今年月蘭獎得主之一。 王月蘭慈善基金會/提供 獲獎人李泰叡在就讀幼稚園時，對於顏色及形狀的分辨還不太熟悉，李媽媽直覺有異，帶到醫院檢查後， 發現是輕度智能障礙，媽媽只能趕緊收拾心情，帶著泰叡展開了漫長的治療課程。

接觸羽球可說是李泰叡人生的一大轉折，揮拍的一瞬間，生命有了不同的活力與色彩。他在小二時接觸到羽球育樂營，當時的導師鼓勵他參加羽球校隊的徵選，家人原本擔心特殊生無法適應校隊的訓練，還好教練曾經教過特殊生，清楚如何與他互動，李泰叡也很有毅力，即使身體很累卻一直努力跟上，回家後也從不抱怨，堅持追夢。

李泰叡在小學三年級第一次參加台中市身障運動會特奧羽球項目，雖是年紀、個子最小的選手，卻揮出初次參賽就獲得亞軍的亮眼成績，並在隔年殺出重圍，奪下冠軍，從此在特奧羽球比賽中屢屢斬獲佳績，媽媽感覺李泰叡變得有自信，找到人生新目標。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，基金會成立至今，透過與政府單位合作，陸續辦理各項與兒童成長、教育相關計畫，例如榮民遺孤認養、危機家庭托育補助、失業勞工子女獎學金、兒少福利服務資源媒合計畫等，致力降低弱勢家庭學童在學習道路上因經濟困難所受到的影響，縮短孩子受教權的貧富差距。然而單一團體的力量有限，因此希望社會各界能共襄盛舉，讓每一個台灣孩子都能安心學習。

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