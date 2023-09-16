任保險員31年 乳癌病團理事長：民眾難預見醫療轉變

衛福部健保署嚴查短期住院，導致癌症病友無法符合商業保險給付條件獲得理賠，引起軒然大波。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳，本身也是資深保險從業人員，在業界服務超過31年。她說，商保限制不符醫療現況，加上衛福部政策影響，恐讓商保對病友的幫助逐漸受限、走不下去。故應透過癌症新藥基金設立，幫助癌友盡早用藥。

受健保嚴查住院影響而出面控訴的病友，不少人是乳癌患者。黃淑芳表示，此事對罹患乳癌的女性尤其辛苦，因乳癌年輕病友變多，且現代社會雙薪家庭是主流，病友兼顧家庭工作，又要接受治療相當辛苦。

黃淑芳說，自己遇過一位乳癌病友，癌症轉移至肺部，醫師原認為是新冠肺炎後遺症，拖了一段時間才確診乳癌，淋巴、骨骼皆出現癌症轉移。病友是位單親媽媽，本身在高中擔任教師，2名孩子其中一人有智能障礙，另一人則還在念小學。工作之餘，為符合商保給付資格，她只能選擇周五晚間住院，周六出院繼續照顧孩子，處境相當辛苦。

黃淑芳表示，在健保嚴查短期住院前，自己任職的保險公司內部有風聲，提醒業務員如何為客戶規劃最合適的保險。如今健保署雖下令暫緩核刪，但仍有部分病友反應，醫院「挾著雞毛當令箭」，要求醫師不得通融病友住院。

「隨醫療技術演進，不少癌症治療已經不必住院。」黃淑芳表示，病友早期買的保險，須有健保身份住院，才能獲得理賠，才導致短期住院需求出現。政府核刪短期住院，能省下部分住院醫療支出，但「病友繳保費是繳心酸的嗎？」未來若保單設計改變是否會讓保費家重、病友更難負擔，是政府、商保業者要共同思考的議題。

黃淑芳指出，商保對病友而言是緩解經濟壓力的重要管道，健康民眾購買保險，是希望未來若生病、罹癌能夠用上，但醫療科技進展飛快，一般民眾難以預見醫療生態、治療方式的轉變，據以調整保單規畫，恐讓商保愈來愈受限。

故她表示，自己雖贊成商保補位健保，但也希望癌症新藥多元支持基金成立，讓病友能跟上醫療科技演變，獲得新藥用藥機會，改善過去787天以上的癌症新藥等藥時間。台灣癌症基金會帶領各病團，從草擬白皮書，到今日健保署終於正式宣布要成立基金，希望凝聚共識後盡快落實。

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