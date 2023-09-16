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海膽、烏魚子、蟹黃蟹膏...盤點8款美食 原來全是「性器官」

香港01／ 亦然 YIRAN
大閘蟹的蟹膏、蟹黃飽滿。報系資料照
大閘蟹的蟹膏、蟹黃飽滿。報系資料照

食物的種類五花八門，不同的食材都各有特色風味。不過往往我們在享受美食的時候，不會對食物的背景、來源等等做太多的研究，但你又真的知道在飽餐一頓後，知道自己吃了什麼嗎？你又知道以下的8款美食，如海膽、雪蛤、蟹膏等，其實全部都是性器官和生殖腺嗎？一起看看有哪些食物，是你在這些年來在無意間吃過的「性器官」吧！

第1款「性器官」美食：雞子

雞子俗稱「雞腰子」或「雞佛」，是雞的睪丸。在香港，雞子是常見的火鍋配料之一；而在台灣，麻油炒雞佛是產婦坐月的常見催乳料理。雖然有不少人都喜歡食用雞子，更有「以形補形」的說法，但其實雞子幾乎沒有營養，大部分營養物質為蛋白質和脂肪，加上膽固醇含量高，極大程度增加心腦血管疾病的誘發機率。

雞佛川七。報系資料照
雞佛川七。報系資料照

第2、3款「性器官」美食：蟹膏、蟹黃

臨近中秋又接近大閘蟹的季節，啖啖膏都真係咪話唔正，但其實食蟹其實就等於食蟹的生殖器。雌蟹的「蟹黃」是卵巢和消化腺；公蟹的蟹膏是精囊、精液等的集合物。希望這個資訊不會影響到你之後大大啖地食大閘蟹吧...！

第4、5款「性器官」美食：硬魚子、軟魚子

魚子的料理有很多，如飛魚子軍艦、魚子醬、烏魚子、鱘魚子等等，總體來說會分成軟魚子和硬魚子，一般來說軟魚子是雄魚的精塊或精液，軟魚子可汆可炒；硬魚子是雌魚的卵塊，硬魚子如鱘魚子可用作製作魚子醬。

烏魚子。報系資料照
烏魚子。報系資料照

第6款「性器官」美食：生腸

生腸又稱脆腸，一串串橙色的生腸搭配甜醬芥末，好多時掃街都忍不住買來食！但你又是否知道生腸其實不是一般的豬腸，而是母豬的輸卵管和子宮！除此之外，生腸的膽固醇含量亦不低，食還食也要適可而止呀！

第7款「性器官」美食：雪蛤

不少糖水都會用「雪蛤膏」作賣點，會用冰糖調味，做出如木瓜燉雪蛤、雪蛤燉燕窩等美食。雪蛤也會被應用在中菜餐館的餐點上，聲稱有養顏、治療胃潰瘍，甚至治療呼吸道症狀等功效。而雪蛤膏其實又名「蛤士蟆油」，其實取自中國林蛙，是蛙科懷卵成熟期的輸卵管及脂肪，即等於哺乳動物的胎盤！

雪蛤甜品。報系資料照
雪蛤甜品。報系資料照

第8款「性器官」美食：海膽

鮮甜肥美的海膽相當吸引，不同品種的海膽風味各異，馬糞海膽濃厚嫩滑、紫海膽較甘香甜美，還有赤海膽、白海膽等，價格即使高昂也各有擁躉，因為入口即溶的味道的確令人迷戀。其實黃色海膽肉就是海膽的生殖腺，即是精巢或卵巢，一般為5瓣。現在你知道了這個「秘密」，又會不會令你食慾全消呢？

新鮮紫海膽。圖／新北市漁業處提供
新鮮紫海膽。圖／新北市漁業處提供

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文章授權轉載自《香港01》

美食 大閘蟹

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