周末午後雷雨突襲 下周後期注意擾動發展、恐亂中秋連假

今明兩天留意午後的天氣變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，偏南到西南風環境下，水氣相對較多，上午各地大致都是多雲到晴的天氣，中午過後山區容易有熱對流發展擴散帶來雷雨的機會。到山區、溪流邊活動特別注意午後天氣。

他說，由於環境風向偏南到西南風，因此平地比較容易受影響的區域以大台北、東半部為主，西半部平地相對比較穩定。雖然午後雲量可能增多，但是下雨的機會不高。不過還是提醒，午後外出帶雨具。

氣溫部分，各地白天高溫31-33度，夜晚清晨空曠地區低溫21-23度，日夜溫度變化大。

下周一風向轉偏東風，吳聖宇表示，午後雷雨發生的區域開始往中南部山區縮減，下周二到周四大致都是偏東風到東南風影響，中南部山區午後仍有局部熱對流雷雨。不過，水氣減少，午後雷雨以山區為主，平地天氣相對較穩定。

吳聖宇表示，下周五到下周末隨著北邊有微弱鋒面掠過，後方大陸高壓前緣往南延伸帶來東北風，以及菲律賓東方海面有低壓擾動發展的影響，大環境轉為偏東到東北風，風力有增強趨勢。迎風面東北部、東部可能有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是會有局部熱對流雷雨的機會。

他說，屆時各地高溫大致仍維持在31-33度間，夜晚清晨空曠地區低溫21-23度，溫度變化不大，下周末之後溫度是否會較為下降，仍要看北方較涼的空氣是否有機會南下而定，還需要觀察。

再來要關切的就是菲律賓東方海面，下周後期可能逐漸發展的擾動系統變化情況，吳聖宇表示，目前預報的動態變化分岐度仍然非常大，還在非常初期的模式觀察階段，等到下周實際有擾動開始出現的時候，再來看可能會比較準確。不過因為有機會影響到中秋連假的天氣，因此後續變化的情況值得密切注意，隨時留意最新的天氣資訊。

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