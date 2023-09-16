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大氣不穩定午後慎防大雷雨 吳德榮：下周四前水氣多

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午後慎防大雷雨 吳德榮：下周四前水氣多

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周一天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼。台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意。

氣溫部分，今天北部22至34度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至35度。

吳德榮表示，下周二至周四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

吳德榮說，下周五微弱鋒面掠過北部海面，對陸地幾無影響，鋒後無東北季風及冷空氣南下；北台雲量微增，其他各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；白天仍偏熱。若期待入秋第一波可讓天氣轉涼的東北季風，這波完全是不符合的。

吳德榮 東北季風

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