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非聽不可／家庭照顧者培訓班、頭頸癌病友治療時期的營養照護

聯合報／ 本報訊

家庭照顧者培訓班

主講：國泰醫院物理治療師、藥師、營養師、居家護理師

時間：9月22日(五) 上午9時至下午4時30分

地點：國泰醫院第一分館B2多功能教室一

北市大安區仁愛路四段280號

洽詢：02-2708-2121轉3956或3935

頭頸癌病友治療時期的營養照護

主講：台大醫院營養師馮馨醇

時間：9月20日(三)下午2時至3時30分

地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室

台北市中正區中山南路8號

洽詢：02-2356-2098

台大醫院 營養師 北市

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