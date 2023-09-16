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健康你我他／體力與經濟無虞 退休力仍待進步

聯合報／ 文／蛇眼（北市內湖）

沒有名片的日子，我保持自律、簡單的作息，首重定期運動。因疫情中斷3年的游泳，以1個月的時間，總算回到疫情前的體能狀態。

如退休前預期，安排一對一教授的重訓在退休後進行，並保持每天步行1萬2千步，風景區、排隊的名店在平日也都容易造訪駐足，令人愉悅。

工作40年，原以為會將工作的專業放下，但拜疫情之賜，各項非實體的活動增加，得以經常選擇參加遠距會議及教學，更有時間瀏覽各式資料。除了ChatGPT外，也試用Waldo等搜尋引擎及體驗北市圖書館的電子化服務。

退休後領取敬老卡，每個月480點的公益費用，光搭捷運及公車都不夠，台北市今年恢復重陽敬老金，入帳1500元的小確幸，補公益費用之不足；資深公民的好處之一，可專程到台南參加聚會，可在高雄柴山迷路，一切都是搭高鐵格外便宜所致。

暑氣將去，夏天成故事，涼爽將至，秋天將成為風景。每日醒著的時間，大致區分為3等份，包括運動健身、閱讀寫文章以及陪著幾個小孫子。閒暇之餘，會留意哪裡有好吃、好玩的，每年安排幾次旅行活動，也開始施打皮蛇、流感及肺炎鏈球菌等疫苗，希望在吃好、睡好之外，各種流行病不要找上門。

現在體力及經濟條件尚可，但不知我的退休力的評分何以仍低於平均，明年再看看是否有進步。

疫情 運動

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