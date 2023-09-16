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愛肝達人站／現不養生，將來就要養醫生！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

夫妻吵架。

老公一天到晚酗酒，生活糜亂。

老婆：「你現在不好好養生，將來就要養醫生！」

老公：「你現在只養畜生，將來還不是要養醫生！」

年輕時，健康時就以為生命是無窮的，健康是永遠的，只有生病時，垂垂老矣，面臨死亡威脅時，人才會猛然覺醒，原來人的壽命與車子一樣是有極限的，平常需要保養的。

人雖然貴為萬物之靈，但先天設計上有缺陷。例如人老了，怕兩種病。一種是心血管病或腦血管病，前者會讓人突然心跳停止，後者會讓人突然昏迷不醒，而兩者有共同原因就是血管硬化。

人體的血管就像塑膠管—樣會老化、會硬化。而人的血管會硬化大都是由於壞的膽固醇囤積在血管裡面而來，因此平時飲食清淡，多呼吸新鮮空氣，如果先天壞膽固醇高，必要時服用降膽固醇藥，讓血管永遠保持彈性，血流暢通，就免去老了有心肌梗塞或腦中風之危險。

此外，人老了怕得癌症。有些癌症與飲食有關係，例如好酗酒、好吃燒烤食物容易得食道癌，好吃肉食較容易得大腸癌。有些癌症與遺傳有關，例如上一代有肺癌、大腸癌、乳癌，那由中年起，就要開始定期檢查。有些癌症與病毒感染有關，例如有了B、C肝炎就容易轉為肝硬化、肝癌。因此每三個月至六個月，就要找醫師定期檢查。此外，酗酒過度，就會引起酒精性肝硬化，造成肝門靜脈曲張，或吐血或解黑便，或黃疸或腹大如鼓，或肝昏迷，屆時只能靠肝移植挽回生命。

因此平常不養生，就要提早養醫生，定期為你看管檢查，以免病發了，發現太晚了，治療困難，養再多醫生可能也束手無策。

此外，即使有注意養生，但人不是鐵打的，中年以上，還是要有定期檢查的習慣，才能過著彩色的人生。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 癌症 膽固醇

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