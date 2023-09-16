老有所居 ─養生村篇／百歲爺爺 燃起生活動力

一○一歲的靳爺爺去年八月十五日住進台中沙鹿的好好園館，他最近發表「周年」感言，他說入園前生活無味，住進之後，與室友和服務人員相處，就像自己有了另一個大家庭，從兩腿走路無力到大有進步，體重還增加了六公斤，計畫開刀處理白內障，「我現在有了看清楚的動力，目標要活到一一一歲。」

「好好園館」是靜宜大學社工系退休教授紀金山發起興建的「附服務型高齡住宅」，他認為只是單純將長者聚集在一起共老的養老院模式，過於片面。於是企業合作興建銀髮居住空間，加入青銀共居的理念，也引進居家照護、復健等，提供給有需要的住民。

靳爺爺在園區內住滿一年，他的興趣是做韭菜盒子給其他住民享用，百歲老人揉麵、拿起擀麵杖，一下子一個個韭菜盒子成形，大家吃了讚不絕口。可不可以定期做給大家吃？靳爺爺說：「我想做就會跟你們講。」紀金山說，靳爺爺不想被綁住，但享受勞動的樂趣、成果，有意識地成為社群的一員。

紀金山說，良好的社會連結與老年生活的品質至關重要，人從出生開始就是群居生活，需求不會因步入老年而消失，但高齡社會中的家庭，缺乏家人陪伴成為普遍型態，連結的需求卻沒有被滿足，於是可能成為「難相處」的被照顧者。

「步入老年生活後，應該建立新的社會關係。」紀金山建議，每個人都要擁有自己的生活目標，學會活在當下，好好地了解自己的身體；並且有意識的加入社群、與社群建立認同感。老後選擇養生村或銀髮宅，也是建立與他人維繫關係的方式之一。

靳爺爺說自己原先急需找一個老人安養之家，但入住後除了與室友和服務人員的相處，每天還有各式各樣不同的肢體健身活動，針對年長者需要設計，讓他大有進步，現在充分利用這裡的復健器材，每日不斷復健，不但體重增加，慢性病也改善。

紀金山表示，靳爺爺來到園館後，有了大家陪伴，生活都活潑起來了，現在打氣功、學3Ｃ，每天花三小時滑抖音，感受過去沒有的活力，想要去做白內障手術，也是想看清楚，追求更好的生活品質。因為對人生有更高期待，燃起豐富生活的動機。

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