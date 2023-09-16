老有所居 ─養生村篇／養生村怎麼挑 食衣住行育樂醫養…都要考慮
因應選擇養生村或銀髮住宅做為老後居所的人變多，坊間養生村、銀髮住宅、樂齡宅也愈來愈多，選擇增加之後，應該如何找到適合自己的居所？專家建議，五十歲以後就可以開始考慮並選擇老後居所，依個人喜好與需求、預算，再考量地點、軟硬體設備等，可先實地參觀、試住，再做決定。
美商ＥＲＡ副總經理邱宏吉指出，選擇養生村或銀髮住宅，對於食衣住行育樂醫養等需求，都要考慮，包括地點交通、生活機能強度等。若經常參加聚會、活動，建議選擇交便較方便的地方；若喜歡親近山水大自然，可選擇距市區較遠的地點。醫療體系支援、有無社工、醫療人員等提供協助，也是許多人考慮的重點之一。
學習是終身功課，又可以增加社會連結，部分養生村或銀髮宅提供許多課程，這也是吸引住民的重要誘因。長庚養生文化村有住民多元社團活動學習課程及設施，也有健康管理課程，年逾六十五歲的黃老師四年前住進來，她每天參與各類活動和課程，練鋼琴、舞蹈、打桌球等，忙得不亦樂乎。
新板傑仕堡原是主打高齡友善的養生宅，現為全齡住宅。七十二歲的林小姐說，當初實地看過幾個養生村後，有的交通不便利，有的離市區太遠，考量地理位置等綜合需求後做出選擇，「這邊交通方便，像我們這種還很活潑常常需要往外跑的人很適合，生活機能方便，食物選擇也多。」
林小姐現在腳踩五公分高跟鞋，行動便捷，但她坦言，自己曾經中風，透過養生宅提供的復健等諸多協助，還有健身房設施可以使用，幫助自己恢復行動力。不僅如此，她還在一旁診所「打工」，幫忙協助動線及介紹，稍微補貼入住費用，也介紹朋友來健檢，還曾幫助朋友及早發現癌症。
數位版看這裡
月花十萬住銀髮會館 退休醫師籲未雨綢繆
九十三歲的退休醫師吳昭新曾經因為妻子醫療需求，短暫住在銀髮族生活會館，他分享會館環境實在不錯，應有盡有，但每月價格至少十萬元，他以俗諺「好天著存雨來糧」，建議大家及早積蓄，準備老後所需。
老後安居／退休醫月花10萬住會館！養生村成新時尚 舒服安老有何條件？
來測退休力
不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。
聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫評估，來看你的退休準備夠不夠。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言