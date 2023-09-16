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老有所居 ─養生村篇／養生村怎麼挑 食衣住行育樂醫養…都要考慮

聯合報／ 記者李樹人李青縈／台北報導
近年國內因高齡社會，出現愈來愈多養生村，不僅提供舒適居住空間，也有專人每日打掃清潔，甚至還有多元課程可以上課，讓老後生活豐富趣味。圖為長庚養生村內的自助餐。圖／聯合報系資料照片
近年國內因高齡社會，出現愈來愈多養生村，不僅提供舒適居住空間，也有專人每日打掃清潔，甚至還有多元課程可以上課，讓老後生活豐富趣味。圖為長庚養生村內的自助餐。圖／聯合報系資料照片

因應選擇養生村或銀髮住宅做為老後居所的人變多，坊間養生村、銀髮住宅、樂齡宅也愈來愈多，選擇增加之後，應該如何找到適合自己的居所？專家建議，五十歲以後就可以開始考慮並選擇老後居所，依個人喜好與需求、預算，再考量地點、軟硬體設備等，可先實地參觀、試住，再做決定。

美商ＥＲＡ副總經理邱宏吉指出，選擇養生村或銀髮住宅，對於食衣住行育樂醫養等需求，都要考慮，包括地點交通、生活機能強度等。若經常參加聚會、活動，建議選擇交便較方便的地方；若喜歡親近山水大自然，可選擇距市區較遠的地點。醫療體系支援、有無社工、醫療人員等提供協助，也是許多人考慮的重點之一。

學習是終身功課，又可以增加社會連結，部分養生村或銀髮宅提供許多課程，這也是吸引住民的重要誘因。長庚養生文化村有住民多元社團活動學習課程及設施，也有健康管理課程，年逾六十五歲的黃老師四年前住進來，她每天參與各類活動和課程，練鋼琴、舞蹈、打桌球等，忙得不亦樂乎。

新板傑仕堡原是主打高齡友善的養生宅，現為全齡住宅。七十二歲的林小姐說，當初實地看過幾個養生村後，有的交通不便利，有的離市區太遠，考量地理位置等綜合需求後做出選擇，「這邊交通方便，像我們這種還很活潑常常需要往外跑的人很適合，生活機能方便，食物選擇也多。」

林小姐現在腳踩五公分高跟鞋，行動便捷，但她坦言，自己曾經中風，透過養生宅提供的復健等諸多協助，還有健身房設施可以使用，幫助自己恢復行動力。不僅如此，她還在一旁診所「打工」，幫忙協助動線及介紹，稍微補貼入住費用，也介紹朋友來健檢，還曾幫助朋友及早發現癌症。

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