醫界指人類三大危機「地球暖化、病毒演化、人口老化」 AI是解方

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士最近參加台灣微軟公司與智齡科技合辦的「次世代照護科技研討會」，他指出，未來人類的三大危機是地球暖化、病毒演化及人口老化，須結合AI與大數據來有效因應。

「次世代照護科技研討會」邀請張克士分享員榮醫療體系近年引進各種智慧醫療的成果經驗，張克士說，地球暖化帶來的氣候變遷引發環境永續議題，台灣醫療照護體系碳足跡佔全國4.6%，高於全球平均的4.4%。醫院也是用電大戶，為台灣非生產性質行業能源消費的第一名，佔16.9%，比高鐵、台鐵及捷運加起來還高，如何積極減少能源消耗並運用智慧科技監測醫療碳足跡是各醫院即將面對的重大議題。

張克士說，病毒演化帶來的疫情衝擊則激發出智慧醫療，例如遠距醫療、智慧醫材以及智慧城市，例如人流控管與足跡追蹤等，而人口老化將更帶來大量醫療需求的挑戰，但也促進醫療與科技整合的機會。

員榮醫療體系 2018年即引入AI輔助電腦斷層肺癌判讀，已為1萬多名患者服務，還有AI輔助腦波壓力指數檢測；而今年員榮醫院醫療副院長涂川洲指導大葉大學發明團隊開發「AI健康照護」，運用AI穿戴式裝置防跌倒、防走失、生理數據量測，也獲第9屆韓國WIC世界創新發明大賽金牌。

員榮智慧病房則引進e化設備提升病人安全、利用熱成像技術開發離床警示系統，掌握病患動態；護理電子白板讓護理人員隨時掌握病人各種排程，還導入行動支付，與保險公司也合作運用Block chain(區塊鍵)為患者快速理賠。員榮團隊在2021年也指導遠在三千公里外、戴上AR眼鏡的蒙古醫師同步進行手術。

張克士說，員榮醫院兩年來拿了10項SNQ國家品質標章認證，希望透過智慧醫療讓診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨。 台灣微軟公司與智齡科技合辦的「次世代照護科技研討會」，員榮醫院總院長張克士應邀分享引進智慧醫療成果經驗，與會者有台灣微軟首席技術長花凱龍、衛福部醫事司司長劉越萍等人。圖／台灣微軟提供

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