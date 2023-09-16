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年輕型失智症增 平均1.5年才確診

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
今年66歲的周小姐（左）與72歲的黃先生（右）為年輕型失智者家庭，周小姐照顧先生長達11年，至今先生仍可以打桌球、走路平穩，堪稱年輕型失智症的「模範生」。記者許政榆／攝影
今年66歲的周小姐（左）與72歲的黃先生（右）為年輕型失智者家庭，周小姐照顧先生長達11年，至今先生仍可以打桌球、走路平穩，堪稱年輕型失智症的「模範生」。記者許政榆／攝影

據健保署統計，去年因失智症就醫廿三點九萬人，其中以高齡者為大宗，不過有一點八萬人是未滿六十五歲的「年輕型失智症」，占失智就醫人口約百分之七點七，相當於每十三名失智症就有一名不是老人。醫師提醒，年輕型失智症症狀與憂鬱症多重疊，包括情緒改變、注意力不集中等，恐因症狀出現，被迫提早離開職場，成為雙重打擊。

曾在台電任職黃先生，五十多歲時陸續出現憂鬱、沒元氣，原以為是憂鬱症，只要六十歲退休離開職場就會好轉，但他退休後，陸續走失、記憶力不佳，經就醫才確診年輕型失智症，他的太太為了照顧先生也跟著退休，但因為理解失智症，太太讓他維持打桌球習慣，直到黃先生七十歲左右才退化到影響語言功能。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症近年有年輕化趨勢，相關原因多，包括空氣汙染被視為失智症危險因子；民眾對失智症識能提升，也讓民眾願意及早就醫、診斷，過去我國失智症診斷率約百分之卅，近年已提升至百分之五十。

徐文俊表示，年輕型失智症於六十五歲前發病，相較老年型失智症，病程發展更快，初期大多有壓力大、睡眠障礙、憂鬱、焦慮等表現，常被誤認是憂鬱症，或是工作能力不佳，導致延誤就醫，平均耗費一年半才確診。

徐文俊說，台灣將邁入超高齡社會，失智症格外需要關注，在職場環境中，應協助年輕型失智症患者，他們通常是家庭的主要經濟支柱，且失智症的病程不同於中風等其他疾病，是逐步退化的病症，企業可思考如何給予協助，重新設計他們可持續發揮長才的職位，不該因員工罹患失智症就將他們辭退。

年輕型失智症知多少 製表／元氣中心
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失智症 憂鬱症 職場

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