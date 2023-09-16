氣象署升格 人力不變、任務加重

中央氣象署及觀光署昨同日升格揭牌，但對照觀光署增員又增經費，氣象署不僅精簡組織、人力不變，更肩負起更多政策規畫，還要因應數位轉型添購超級電腦、設備。交通部長王國材昨坦言，氣象署員額沒有增加，不過在添購設備方面，交通部都會全力支持。

氣象署現有員額五八六人，氣象署表示，明年預算案配合中程施政計畫編列廿六點三億元，較上一年度增列七點二億元，但增加原因與組改無關。事實上，氣象署升格後組織更加精簡，原有的七大中心，僅保留預報中心跟地震中心，其餘均納入後勤單位，部分業務單位也加以整併。

此外，氣象署升格後，工作內容變得更加廣泛，除了要主動規畫氣候政策，同時也要輔導民間氣象組織。

首任署長程家平表示，氣象署將持續精進氣象監測及預報技術，並拓展跨領域合作，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

在人力方面，每天為民眾提供氣象資訊的預報員多為約聘雇，薪資僅三萬三千元至三萬六千元。王國材表示，不只預報員，公務人員薪資普遍較低，也看到有預報員被電視台挖角，但這是人事整體考量，薪資是否大幅調整，人事總處會再做規畫。

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