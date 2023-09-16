卡門台北演出 把握今明場次

名列世界最頂尖團隊的「西班牙國家舞團」帶來35周年之作「卡門」，上周高雄衛武營首演後佳評如潮，性感冶豔的舞蹈與來自西班牙火熱魅力一路延燒到台北，昨登台北國家戲劇院演出同樣博得滿堂喝采，今明尚有3場次即將上演。

這是繼2009年首屆台灣國際藝術節（TIFA）重返兩廳院，由藝術總監瓦昆．德魯茲親自領團，給台灣觀眾最高規格現代芭蕾演出。重新以芭蕾為語言演繹百年歌劇，卡門的編舞家約翰．英格以此舞作榮獲有舞蹈界奧斯卡美譽的「伯努瓦舞蹈獎」。

他運用大膽、衝突感強烈的舞蹈編排，將舞者肢體的戲劇張力展現到極致，搭配俐落時裝與充滿西班牙美學的舞台設計，完美傳遞經典文本中角色的心理糾葛，隨情節起伏展露高超的芭蕾技巧、演繹出流動的情慾，挑戰台灣觀眾的感官極限與對經典故事的想像。

主辦單位聯合數位文創更邀到舞團第一首席Kayoko Everhart及2位重量級舞蹈明星Sarah Fernàndez、Shlomi Shlomo Miara擔綱巡演的男女主角，是演出一大亮點，台北國家戲劇院最後席次搶售中，雙人套票88折，即刻上udn售票網購票，客服專線：（02）26491688（每日上午9時至18時）。

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