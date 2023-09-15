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東部4秒內連2震北部卻特別有感？ 氣象署曝原因

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天晚間6點34分連續發生2起地震，分別在宜蘭及花蓮近海。圖／氣象署提供
今天晚間6點34分連續發生2起地震，分別在宜蘭及花蓮近海。圖／氣象署提供

今天晚間6點34分連續發生2起地震，分別在宜蘭花蓮近海，北部地區特別有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因短時間接連發生，前面的地震波能量還沒傳遞過去，後面又接續，民眾就會感覺搖比較久，加上盆地跟大樓共震效應就會較有感，過去包括921、918等大地震也是類似情況。

吳健富指出，今天先發生的是花蓮近海規模較小地震，4、5秒後又在宜蘭近海發生深度較深地震，這麼短時間接連發生，前面的地震波能量還沒傳遞過去，後面又接續，民眾就會感覺搖比較久。像雙北地表震度只有1級，但若加上盆地跟大樓共震效應，有些地區或民眾就會較有感。

吳健富表示，過去包括921、918等大地震也是短時間內連續發生，導致民眾感受搖很久。但台灣東部是地震密集發生位置，連續發生的現象並不用太擔心，若間隔再拉長到3、40秒就不會那麼有感。他也說，台灣地震發生頻繁，每年有4萬個大大小小地震，且7、8成集中在東部，後續即便再發生地震也很難判斷是餘震，還是呼籲民眾隨時做好相關準備。

地震 花蓮 宜蘭

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