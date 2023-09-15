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失智無藥治癒 自我觀察「一指標」若中了盡速就醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據全球失智症疾病統計，65歲以上人口中，每20人中就有1人罹患失智症；90歲以上長者比例更是高達每5人就有2人罹患失智症。示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
根據全球失智症疾病統計，65歲以上人口中，每20人中就有1人罹患失智症；90歲以上長者比例更是高達每5人就有2人罹患失智症。示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

根據全球失智症疾病統計，65歲以上人口中，每20人中就有1人罹患失智症；90歲以上長者比例更是高達每5人就有2人罹患失智症；我國將在2025年邁入超高齡化社會，失智症與照顧者的憂慮都需要重視。馬偕紀念醫院長張文瀚表示，一旦發現異狀，應該尋求醫療群的支援與協助，延緩失智惡化的程度。

馬偕醫院精神醫學部醫師莊奕晨指出，不是每個粗枝大葉的人都是早期失智症的高危險群，失智症是一種腦部疾病，不是正常的老化現象，最好的早期自我觀察指標是「跟從前的自己相比」。如果年紀愈大變得愈健忘、恍神、簡單的事也做不好、語言表達能力不佳、時間與方向感變差等，都是早期失智症的重要指標，提醒應至精神科、神經科或失智症門診尋求專業診斷。

馬偕醫院精神醫學部老人精神科主任林承儒表示，9月21日是國際失智症日，失智症已被列為全球十大死因之一，我國雖未被列入，但隨著超高齡化社會來臨，應該對於失智照顧有更多的認識。

林承儒也說，高齡化與少子化的極端現象反映未來在醫療外，家庭照顧的人力與支持度會是非常隱憂問題。特別是照顧失智症是一段非常漫長辛苦的過程，以往失智症平均壽命為7至8年，目前已達10年，甚至存活20年的個案也不少。

由於目前尚無根治失智症的治療藥物，僅能及早發現、早介入，延緩惡化速度，期待拉長平穩期，減少病程進展到中度失智時伴隨的失能問題。林承儒說，為避免讓照顧者的壓力更加沈重，失智社區服務據點重視家屬團體，藉由分享照顧歷程與技巧，可緩解照顧者龐大的身心壓力。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚提醒，民眾多留意身邊長者才能早期發現失智症。圖／馬偕紀念醫院提供
馬偕紀念醫院總院長張文瀚提醒，民眾多留意身邊長者才能早期發現失智症。圖／馬偕紀念醫院提供

失智症 馬偕醫院 高齡化 醫師

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