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對流發展旺盛 3縣市晚間慎防大雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
對流發展旺盛，3縣市晚間慎防大雷雨。本報資料照片
對流發展旺盛，3縣市晚間慎防大雷雨。本報資料照片

對流發展旺盛，中央氣象署晚間針對3縣市發布大雷雨即時訊息，苗栗縣將持續時間至晚間7點，桃園市、新竹縣則持續時間至7點15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

新竹 桃園 大雷雨

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