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優先改善1千處路口出爐 雙北破百處、前7大危險在基隆

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域。本報資料照
交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域。本報資料照

我國交通死傷事故居高不下，今年也持續發生行人死傷事故。交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫依據，盼明年至少完成600處改善。根據此次盤點資料，直轄市中以雙北各破百處最多，非直轄市前7大嚴重路口皆由基隆市包辦。

交通部表示，優先改善地點篩選是依據2020年至今年6月行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高、與傷亡人數較多之路口排序，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，後續將由各縣市進一步評估納入改善計畫，並於11月底前提報計畫，向內政部營建署或交通部公路局申請補助經費，明年至少完成600處。

交通部也說，中央補助地方交通工程改善，不僅限於交通部所盤點1千處路口清單地點，其他改善地點也可透過「永續提升人行安全計畫」等提出申請補助，對於工程較為複雜且期程較長計畫，2025至2027年也可提報改善計畫，由中央持續補助縣市辦理相關路口改善。

根據交通部公布優先改善路口資料，六都之中以台北市110處、新北市115處各破百處較多，桃園市87處、台中市41處、台南市19處、高雄市28處。若以嚴重程度來看，前3名路口依序為新北市三重區新北大道一段及中華路口、桃園市桃園區復興路及民生路口、新北市板橋區館前西路及南門街口。

另外，非直轄市中，評估最嚴重的7大路口皆位於基隆市，包括信義區信一路及義七路口、信義區信一路及義六路口、安樂區安樂路二段及安和一街路口、信義區信一路及義四路口、七堵區明德一路及崇智街口、中山區中山一路及新民路口、仁愛區孝二路及忠三路口。

交通部

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