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9月蜂螫旺季 螫傷20處以上小心中毒反應

中央社／ 台北15日電

北榮毒物中心今天提醒，9月份是蜜蜂或胡蜂螫傷通報旺季，研究指出若被大量蜜蜂、或同時被胡蜂螫傷20處以上，螫傷部位較多或年齡較大者，遭螫後可能產生較嚴重中毒反應。

台北榮總臨床毒物諮詢中心統計，2001至2021年期間，共有611名因蜂螫傷通報至毒物中心的病人，其中蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）螫傷主要發生在夏季和秋季，且於9月份達通報人數最高峰；其中有29人嚴重中毒症狀，甚至有17人因中毒而致死。

台北榮總毒藥物諮詢中心主任楊振昌今天接受媒體採訪表示，蜜蜂和胡蜂螫傷，可能引起全身性毒性反應，包括過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等。

各式臨床案例，楊振昌說，過去曾有消防隊員要上山處理虎頭蜂窩，卻在穿好防護裝備前，因卡車經過驚擾蜂群，導致隊員被螫，造成顏面神經麻痺，分隊長還出現嚴重過敏性反應；此外，曾有飲酒民眾被蜂群攻擊，雖然蜂螫數量不算太多，仍引發凝血功能異常，造成腦出血。

至於產生嚴重反應的風險因子，楊振昌指出，遭螫傷數目越多，直接毒性反應就越嚴重；對於胡蜂螫傷，若螫傷數超過20處時，則可能產生嚴重中毒症狀，甚至死亡。年齡較大者及身體多處部位被螫傷的病人，都與是否產生嚴重中毒具有顯著相關性。

若遭遇蜂螫處置，楊振昌建議，蜂群攻擊有範圍性，應盡速遠離現場，並取出螫針；輕微螫傷可以冰敷緩解症狀；局部症狀持續未緩解時，可塗抹消炎止痛藥，且應避免搓揉，以免併發蜂窩性組織炎。若產生過敏性反應或全身性中毒反應，應盡速就醫，如未產生過敏性休克或嚴重全身性中毒，多數病患預後相當良好。

由於目前正值蜂螫的高峰季節，北榮毒物中心提醒，民眾應保持警惕並採取必要的防護措施，在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水；遇見蜜蜂和胡蜂在附近盤旋時，應迅速且安靜離開。

中毒 蜜蜂 虎頭蜂

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