台灣夢幻閃耀星空夜景躍上國際 港仔沙漠席捲EPA歐洲攝影大賽

為向遊客揭開屏東神秘景點的面紗，縣府特邀台灣首位獲選為PX3國際攝影大獎年度廣告的台灣原住民攝影師馬賽Kyo，為全國首個縣級的落山風風景特定區拍攝形象照，他6月夜間在滿州鄉「港仔大沙漠」拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項，也讓屏東荒漠中的夢幻星空銀河躍上世界舞台。

縣府交通旅遊處長黃國維說，此次榮獲2023EPA歐洲攝影大賽的港仔大沙漠，座落於屏東縣第一個劃定的「落山風風景特定區」內，特定區範圍涵蓋車城、牡丹及滿州3個鄉鎮，目標為保護珍貴地質及海域等原始自然景觀，期建立嶄新的觀光品牌，讓遊客認識更多不同面向的屏東之美。

縣府6月邀請台灣首位獲選為PX3國際攝影大獎年度廣告的攝影師馬賽Kyo，為落山風風景特定區拍攝形象照揭，揭開景點的神穩面紗；攝影師兼具廣告人、平面設計師、極地旅行者等多重身分，擅以獨特的眼光捕捉極境之美，期望展現專屬落山風風景特定區地域生態獨特風景，代表屏東向世界發聲，讓世界看見屏東豐盛的自然風情與文明底蘊。

EPA歐洲攝影大賽鉑金獎分自然攝影組的銀河類及景觀類、特殊類組的長曝光攝影類；金獎分別為美術攝影組、商業攝影組、德國、法國及義大利攝影組別等各類項目；黃國維說，鉑金獎作品能在EPA歐洲攝影美術館陳列，此次將屏東荒漠中的星空銀河帶到世界舞台，盼藉此機會打造國際魅力景區，吸引更多國際觀光客造訪屏東。

他說，為推廣全國第一個劃定的縣級風景區，已邀專業團隊統籌設施、在地輔導及設計行銷規劃，下月起將陸續曝光專屬的觀光品牌、推動系列宣傳及設施揭幕，透過不同階段展現，讓大眾逐步參與並深化印象；明年恰逢牡丹社事件150週年，也將透過地方資源整合，讓遊客體驗不一樣的屏東。 台灣原民攝影師馬賽Kyo為屏東落山風風景特定區拍攝形象照，在滿州鄉「港仔大沙漠」夜間拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項。圖／屏東縣政府提供

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