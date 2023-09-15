快訊

成郭台銘副手學歷引質疑 賴佩霞發4點聲明：從未隱瞞或扭曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣夢幻閃耀星空夜景躍上國際 港仔沙漠席捲EPA歐洲攝影大賽

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣原民攝影師馬賽Kyo為屏東落山風風景特定區拍攝形象照，在滿州鄉「港仔大沙漠」夜間拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項。圖／屏東縣政府提供
台灣原民攝影師馬賽Kyo為屏東落山風風景特定區拍攝形象照，在滿州鄉「港仔大沙漠」夜間拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項。圖／屏東縣政府提供

為向遊客揭開屏東神秘景點的面紗，縣府特邀台灣首位獲選為PX3國際攝影大獎年度廣告的台灣原住民攝影師馬賽Kyo，為全國首個縣級的落山風風景特定區拍攝形象照，他6月夜間在滿州鄉「港仔大沙漠」拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項，也讓屏東荒漠中的夢幻星空銀河躍上世界舞台。

縣府交通旅遊處長黃國維說，此次榮獲2023EPA歐洲攝影大賽的港仔大沙漠，座落於屏東縣第一個劃定的「落山風風景特定區」內，特定區範圍涵蓋車城、牡丹及滿州3個鄉鎮，目標為保護珍貴地質及海域等原始自然景觀，期建立嶄新的觀光品牌，讓遊客認識更多不同面向的屏東之美。

縣府6月邀請台灣首位獲選為PX3國際攝影大獎年度廣告的攝影師馬賽Kyo，為落山風風景特定區拍攝形象照揭，揭開景點的神穩面紗；攝影師兼具廣告人、平面設計師、極地旅行者等多重身分，擅以獨特的眼光捕捉極境之美，期望展現專屬落山風風景特定區地域生態獨特風景，代表屏東向世界發聲，讓世界看見屏東豐盛的自然風情與文明底蘊。

EPA歐洲攝影大賽鉑金獎分自然攝影組的銀河類及景觀類、特殊類組的長曝光攝影類；金獎分別為美術攝影組、商業攝影組、德國、法國及義大利攝影組別等各類項目；黃國維說，鉑金獎作品能在EPA歐洲攝影美術館陳列，此次將屏東荒漠中的星空銀河帶到世界舞台，盼藉此機會打造國際魅力景區，吸引更多國際觀光客造訪屏東。

他說，為推廣全國第一個劃定的縣級風景區，已邀專業團隊統籌設施、在地輔導及設計行銷規劃，下月起將陸續曝光專屬的觀光品牌、推動系列宣傳及設施揭幕，透過不同階段展現，讓大眾逐步參與並深化印象；明年恰逢牡丹社事件150週年，也將透過地方資源整合，讓遊客體驗不一樣的屏東。

台灣原民攝影師馬賽Kyo為屏東落山風風景特定區拍攝形象照，在滿州鄉「港仔大沙漠」夜間拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項。圖／屏東縣政府提供
台灣原民攝影師馬賽Kyo為屏東落山風風景特定區拍攝形象照，在滿州鄉「港仔大沙漠」夜間拍攝的作品「in the shining night」，一舉奪下2023EPA歐洲攝影大賽3鉑金奬及7金獎項。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 廣告

延伸閱讀

嘉市騎YouBike到台南噴千元 台南、高雄、屏東可省這筆錢

屏東前縣議員鄭雙銓1票500要賄選 當選無效又判關3年6月定讞

抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網

屏東潮州鎮新夜市轉型合法 臨時攤販自治條例今通過

相關新聞

對流發展旺盛 3縣市晚間慎防大雷雨

對流發展旺盛，中央氣象署晚間針對3縣市發布大雷雨即時訊息，苗栗縣將持續時間至晚間7點，桃園市、新竹縣則持續時間至7點15...

影／涉登錄不實！中市稽查蛋商倉儲 赫然發現是民宅

進口蛋問題延燒，中市府昨天向農業部索取進口蛋流向未果，今天自力救濟稽查。台中市食品藥物安全處掌握桃園一家蛋品進口商有多處...

中南部6縣市大雷雨狂轟 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括南投縣、嘉義縣、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣。持續時間至下午4時15分；慎防...

不滿團體協約內容跳票 中華快遞工會赴交通部抗議

中華快遞企業工會不滿中華快遞公司未遵守團體協約法誠信協商原則、打壓工會幹部，今前往交通部抗議。交通部長王國材表示，中華快...

優先改善1千處路口出爐 雙北破百處、前7大危險在基隆

我國交通死傷事故居高不下，今年也持續發生行人死傷事故。交通部根據行人交通安全政策綱領，優先盤點出1千處最易肇事路口及行人...

10月起用悠遊卡買全台通勤月票 月月抽 iPhone15

行政院TPASS通勤月票全台已熱賣超過140萬張，悠遊卡公司為了回饋通勤族，10月起用記名悠遊卡設定購買全台通勤月票的悠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦