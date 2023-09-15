守護小琉球從遊客搭船就開始 說出三口訣抽免費船票

屏東離島小琉球旺季登島常日破萬人，也面臨觀光產業與生態保育平衡的考驗，老字號的東琉線交通客船聯營處為邁向永續觀光，除與小琉球生態觀光產業發展協會16日起合辦1個月的「愛護小琉球從我開始」，從搭船開始就教育宣導，同時開辦的「夏趴不設限」，假日穿戴花襯衫、草帽等海洋風格元素服飾，就有機會抽中零元船票獎項。

小琉球旺季假日經常萬人登島，往返台灣本島在東港泊區有東琉聯營處、藍白、泰富3家航運公司和琉球鄉公所經營的公船，鹽埔泊區有大福航運經營的鹽琉線；東琉聯營處特助蘇育億說， 小琉球不大，航程約20分鐘，近年旺季湧入大量遊客，在觀光業蓬勃發展同時，也面臨如何與生態保育取得平衡的考驗，為促進永續觀光，公司從搭船開始就教育宣導。

他說，聯營處與小琉球生態觀光產業發展協會16日起合辦「愛護小琉球從我開始」，宣導登島旅遊要注意的生態、環保、安全，包括「只帶走回憶，貝殼別帶走，讓寄居蟹有個家」、「海龜好可愛，只看不打擾」、「潮間帶復育靠你我，減少踩踏，少觸碰」等，在活動區只要向工作人員說出要注意的其中3件事，就可抽獎，來回450元船票，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項。

他說，小琉球因有北大武山阻擋，秋冬之際，沒有惱人東北季風的困擾，氣候也相對暖和，是秋冬旅遊好去處，暑假結束後，聯營處16日起推出1個月的「夏趴不設限」，假日包含周休、中秋連假、雙十連假的上午9時到下午2時，只要穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡等海洋風格元素，在聯營處東港候船室活動主題背板前拍照，照片上傳個人臉書、設定公開，即可參加線上抽獎。

他說，東琉線交通客船聯營處在地經營半世紀，有6艘船，是業界最多，1小時載客量高達1500人次，船隊中有業界唯一的穿浪型交通船，大大降低搖晃感，船艙內落地型玻璃窗，提供絕佳視野；聯營處希望以最優質的軟硬體服務來自各地的遊客，也希望遊客開心美麗暢遊小琉球的同時，建立生態、環保、安全的好觀念，以實際行動為永續觀光盡分心力。 屏東東琉線交通客船聯營處16日起推出1個月的「愛護小琉球從我開始」和「夏趴不設限」，假日穿戴花襯衫、草帽等海洋風格元素服飾，就有機會抽中零元船票獎項。圖／東琉聯營處提供

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